Španija uvaja policijsko uro, nove omejitve na Hrvaškem in v Italiji

Prvi val okužb, letos spomladi, do Španije ni bil prizanesljiv. Doslej je umrlo 34.752 ljudi, število okužb od začetka epidemije pa je preseglo milijon. V času prvega vala so v Španiji tudi uvedli ostre ukrepe za zajezitev širjenja virusa.

Na Hrvaškem prepoved zbiranja več kot 50 oseb

Na Hrvaškem so v skladu z ukrepi, ki bodo sprva veljali dva tedna, prepovedana vsa zbiranja več kot 50 oseb na javnih dogodkih, medtem ko za poroke, pogrebe in druge zasebne dogodke velja omejitev 30 oseb. Športna tekmovanja bodo lahko potekala samo brez gledalcev, vsi dogodki pa se morajo končati do 22. ure, razen porok, ki lahko trajajo do polnoči.

Uvedli so tudi prepoved prodaje alkohola od polnoči do 6. ure zjutraj, uporaba mask pa je obvezna tudi na prostem, kadar ni mogoče vzdrževati razdalje med ljudmi.

V Italiji se zapirajo kinodvorane, gledališča in športne dvorane

Danes zaostrene ukrepe, ki bodo veljali do 24. novembra, po vsej državi uvajajo tudi v Italiji. Med drugim bodo morali od danes bari in restavracije strežbo gostov zaključiti ob 18. uri. Zapirajo pa tudi kinodvorane, gledališča in športne dvorane. Vrtci in osnovne šole ostajajo odprti. V srednjih šolah in na univerzah pa bo do 75 odstotkov pouka potekalo na daljavo.

Športne dvorane, bazeni, fitnesi, gledališča in kinodvorane se danes zapirajo tudi v belgijski prestolnici Bruselj. Tam so od danes znova obvezne maske povsod na prostem. Nočna policijska ura se bo po novem začenjala že od 22. uri, in ne opolnoči.

Za zaostritev ukrepov so se odločili tudi na Danskem, kjer se lahko poslej druži največ deset ljudi. Prodaja alkohola v kioskih in supermarketih pa bo po 22. uri prepovedana.

Rekordno število okužb so v nedeljo zabeležili tudi v Franciji, in sicer 50.010. Dan pred tem so jih potrdili 45,000. Največje število okužb doslej so potrdili tudi v Veliki Britaniji (19.790), umrlo je 151 oseb. Nove ukrepe so sprejeli tudi na Češkem, kjer v nedeljo našteli 12.472 novookuženih. V Rusiji pa je število okuženih preseglo 1,5 milijona. Virus se najbolj širi v prestolnici Moskvi, župan mesta pa pravi, da se je rast števila okuženih v zadnjih dnevih začela upočasnjevati.

Medtem je bolgarski premier Boiko Borisov potrdil, da je okužen z novim koronavirusom. Kot je dejal, ima le blage simptome in se počuti dobro.