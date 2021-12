Specializirani trgovci opozarjajo na neenakost glede pogoja PCT

"Zdi se nam krivično, da so specializirane trgovine ponovno v neenakopravnem položaju, podobno kot so bile v začetku epidemije. Če potrošnik, ki kupuje specializirano blago v živilski trgovini, ne potrebuje pogoja PCT, potem ne razumemo, zakaj bi pogoj PCT potreboval za nakup istega blaga v specializirani trgovini. To spravlja specializirane trgovce v slabši konkurenčni položaj, kar lahko privede tudi do množičnega zapiranja trgovin ," poudarja Primož Černic , predsednik sekcije trgovcev pri OZS.

Sekcija pričakuje ukrepe pomoči

V sekciji trgovcev pri OZS so vlado in resorno ministrstvo že pozvali, da trgovcem zagotovita ukrepe pomoči v novem interventnem zakonu. Trgovinska dejavnost je namreč v preteklosti večkrat izpadla iz različnih ukrepov, ki so bili gospodarstvu na voljo v okviru protikoronske zakonodaje. Trgovci denimo niso dobili ukrepa pomoči za financiranje regresa za letni dopust, niso imeli sofinanciranih obratovalnih stroškov in niso bili vključeni v ukrep BON 21. Trgovci pričakujejo tudi povračilo nadomestila zaradi odpisa blaga, saj so morali številni sezonsko blago, ki ga v času zaprtja trgovin niso prodali, zavreči.

71 odstotkov trgovcev beleži upad prometa

Da so razmere v trgovski dejavnosti zares alarmantne, kažejo tudi podatki ankete, ki jo je sekcija nedavno izvedla med svojimi člani. Od začetka preverjanja pogoja PCT kar 71 odstotkov trgovcev beleži upad prometa, tretjina sodelujočih v anketi beleži upad med 20 in 30 odstotki, tretjina ima od 30 do 50-odstotni upad prometa, o več kot 50-odstotnem upadu prometa pa poroča 11 odstotkov vprašanih trgovcev. Če v prihodnje ne bodo dobili pomoči, pa 13 odstotkov sodelujočih v anketi meni, da bodo morali svojo trgovino celo zapreti.

Trgovine ne predstavljajo tveganja za prenos okužb

V sekcij trgovcev pri OZS pa ob tem ponovno poudarjajo, da trgovinska dejavnost nikoli ni predstavljala tvegane dejavnosti za prenos okužb, obenem pa se trgovci vesa čas strogo držijo vseh predpisanih zaščitnih ukrepov, kot so razkuževanje, prezračevanje, nošenje zaščitnih mask, omejitve števila kupcev itd.