V slovenskih bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi le še 18 oseb

Na Jesenicah se ponovno vzpostavlja mestni avtobusni promet

Na Jesenicah se po sprostitvi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa že izvajajo medmestni avtobusni promet in šolski prevozi, s 1. junijem pa bodo po običajnem voznem redu začeli voziti tudi avtobusi v mestnem prometu. Veljavnost že kupljenih mesečnih vstopnic za marec se avtomatsko podaljšuje do konca junija.

Avtobusni prevozi v jeseniškem mestnem prometu se bodo od 1. junija naprej izvajali po običajnih voznih redih. Prevozi osnovnošolcev pa se zaradi prilagojene oblike izobraževalne dejavnosti izvajajo po delno spremenjenem voznem redu.

Kot so sporočili z Občine Jesenice, morajo tako vozniki kot potniki ob uporabi avtobusnega prevoza upoštevati navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. To pomeni, da lahko prevoz uporabljajo le zdrave osebe, ki morajo paziti na priporočeno medsebojno razdaljo. Pred in po vstopu morajo uporabiti razkužilo za roke, ki je nameščeno pri srednjih vratih, v avtobusu pa morajo tako potniki kot voznik uporabljati masko.

Ker med voznikom in potnikom neposredni stik ni dovoljen, je vstop v avtobus možen le pri srednjih vratih, nakup vozovnice pa v avtobusu ni možen. To morajo potniki kupiti v predprodaji v poslovalnici Arrive Slovenija. Kot pojasnjujejo v omenjeni družbi, lahko potniki kupijo mesečno vozovnico, kuponsko vozovnico za več voženj ali vozovnico zgolj za eno vožnjo za točno odločen dan. Potniki bodo lahko vozovnice kupili od ponedeljka dalje.

Ob vstopu pri srednjih vratih avtobusa je nameščen brezstični čitalec. Potnik mora mesečno in kuponsko vozovnico registrirati, s tem pa postane vozovnica veljaven prevozni dokument. Vozovnico za eno vožnjo mora potnik za primer kontrole hraniti do konca vožnje, še pojasnjujejo v družbi Arriva.

Vrača se Teden restavracij

S sproščanjem vladnih ukrepov, povezanih z zajezitvijo covida-19, se življenje vrača tudi v restavracije. Pomladni teden restavracij, ki bi moral potekati marca, bo tako izveden med 12. in 21. junijem, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO). Rezervacije bodo mogoče od 1. junija.

"Med 12. in 21. junijem bo v restavracijah po vsej Sloveniji ponovno potekal pomladni Teden restavracij, eden najbolj množično obiskanih gurmanskih dogodkov v Sloveniji," so ta teden sporočili iz STO. Nacionalna turistična organizacija sicer k temu dogodku pristopa na področju promocijskih aktivnosti.

Cena menijev v Tednu restavracij, nad katerim bedi podjetje Vivi, bo tudi v junijskem terminu ostala 19 evrov. Izjema so najbolje ocenjene restavracije, kjer bo cena posebnega menija 25 evrov. Poseben poudarek bo tokrat na povezovanju preteklosti in sodobnosti.

V slovenskem Tednu restavracij, ki promovira vrhunsko slovensko kulinariko, sodelujejo najboljše slovenske restavracije in kuharski mojstri, ki dvakrat letno (spomladi in jeseni) 10 dni goste razvajajo s trihodnimi meniji po posebej ugodni ceni. S tem nagradijo stalne goste in povabijo nove, da spoznajo vrhunsko kulinariko, ki ne rabi biti vedno draga, poudarjajo organizatorji.

Slovenski Teden restavracij se je začel v okviru Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 z devetimi sodelujočimi restavracijami in 3000 gosti. Lani je v dveh akcijah Tedna restavracij 100 restavracij obiskalo več kot 90.000 gostov.

Epidemija novega koronavirusa je močno zarezala tudi v občinske proračune. Upad prihodkov bodo zaradi izpada turistične takse še posebej občutili na Občini Bled. Ta teden so občinski svetniki sprejeli rebalans proračuna s štirimi milijoni evrov manj prihodkov. Ob tem se številne načrtovane investicije zamikajo v prihodnje leto.

Epidemija oklestila blejski proračun in zamaknila investicije

Na Bledu so se letos nadejali rekordnega občinskega proračuna z okoli 16 milijonov evrov prihodkov, pri čemer bi kar polovico sredstev lahko namenili za investicije. Med največjimi so bile predvidene izgradnja Medgeneracijskega centra Bled, obnova meteorne in fekalne kanalizacije ter začetek urejanja jezerske promenade.

Vendar bo epidemija novega koronavirusa vplivala tako na prihodkovno kot odhodkovno stran proračuna. Občina je namreč precej računala na turistično takso, ki jo je bilo lani za kar 4,5 milijona evrov. Hkrati se na odhodkovni strani zvišujejo stroški, ki so posledica epidemije, med njimi tudi povečanje socialnih transferjev.

Blejski občinski svet je tako moral sprejel rebalans proračuna. Po novem so prihodki ocenjeni na 11,9 milijona evrov, odhodki pa na 13,6 milijona evrov, pri čemer investicijskih odhodki znašajo 5,4 milijona evrov. Največja investicija pa ostaja izgradnja medgeneracijskega centra, kjer so bili postopki za začetek investicije že tako daleč, da bi zamik pomenil dodatne stroške.

Pogodbo o začetku gradnje centra sta blejski županJanez Fajfar in direktor družbe Kovinar gradnje ST z Jesenic Jernej Mrak podpisala konec aprila, ureditev centra pa bo končana konec prihodnjega leta. Lesena konstrukcija bo spominjala na tovarno Vezenine Bled, ki je nekoč stala na območju Seliš, kjer bo sedaj nova stavba. V njej bosta med drugim center za dnevno varstvo starejših in nova blejska knjižnica.

Začetek izvajanja nekaterih drugih načrtovanih investicij se medtem zamika v prihodnje leto. Kot zagotavlja direktor blejske občinske uprave Robert Klinar, nobenega od razvojnih programov ne ukinjajo, temveč jih le prestavljajo.

Med njimi je tudi začetek obnove promenade, ki bi se po prvotnih načrtih morala začeti letos jeseni. Za ureditev promenade zaenkrat tudi še pridobivajo vsa potrebna dovoljenja in dokumentacijo. Začetek del bodo tako zamaknili v leto 2021, zaključili pa jih bodo predvidoma v letu 2022.