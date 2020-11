Spet dovoljena pedikura, odpirajo se tudi otroške in pohištvene trgovine

Pedikura je dovoljena, saj je ta izjemnega pomena za preventivno nego starejših, so povedali na vladi.

Vlada je v četrtek na dopisni seji razširila seznam izjem v odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v luči epidemije covida-19. Mednje je dodala storitve pedikure, saj je ta izjemnega pomena za preventivno nego starejših, je na novinarski konferenci povedala državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajda Cuderman.

Odprte bodo lahko še prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, specializirane otroške trgovine, specializirane prodajalne z motornimi vozili in kolesi ter prodajalne pohištva, med izjemami pa so po novem še storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarne in zlatarne.

Vlada je ob tem določila nove pogoje za izvajanje dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Tako bo število oseb v zaprtih javnih prostorih odslej omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko oz. na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.