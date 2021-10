Spletna stran cepimose.si ne deluje

Ob dostopu na spletno stran piše, da je bila stran umaknjena oziroma da je račun suspendiran. To opozorilo pomeni, da je ponudnik spletnega gostovanja začasno onemogočil dostop do strani. Vzrokov za to je lahko več, od napake na strani, vdora, neplačila, napada na samo stran (recimo DDoS napad).

Za pojasnila smo se obrnili tudi na NIJZ, odgovorili pa so nam: "Spoštovani, preverjamo vzroke za nedelovanje." Spletna stran sicer, kot piše NIJZ, "pokriva aktualne novice, predstavlja načrt cepljenja in podaja ažurne informacije o številu opravljenih cepljenj in izvajanju cepljenja, dobavi cepiv, cepilnih centrih in neželenih učinkih. Z odgovori strokovnjakov so naslovljena najpogostejša vprašanja, posebni segmenti so namenjeni informacijam o cepivih, delovanju cepiv, zdravstvenim nasvetom in uporabnim gradivom ter objavi izsledkov raziskave pandemske izčrpanosti."