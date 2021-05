Spletnim vplivnežem ponujali denar za neresnične objave o cepivih

Léo Grasset , ki ima 1,17 milijona naročnikov na YouTubu, je v francoščini zapisal, da mu je stranka, ki želi ostati anonimna, obljubila "ogromen proračun" . Povedal je, da se mu je naslov, ki ga je dala agencija, zdel lažen. Profili domnevnih uslužbencev agencije, ki jih je našel na LinkedInu, so pozneje izginili, a še prej je opazil, da so "vsi delali v Rusiji" .

Številni drugi francoski spletni vplivneži, ki se vsi ukvarjajo s področjem zdravja in znanosti, so povedali, da so jih tudi kontaktirali in jim ponudili takšno sodelovanje. Et Ça Se Dit Médecin, zdravniški pripravnik z več kot 85.000 sledilci na Instagramu, je povedal, da so mu za 30-sekundno zgodbo na njegovem profilu ponudili 2.050 evrov.

Medtem je francoski minister za zdravje Olivier Véran dejal: "Ne vem, od kod prihaja ta (partnerska ponudba), iz Francije ali iz tujine. To je patetično, nevarno, neodgovorno in ne deluje."

Cepivo Pfizer/BioNTech je sicer najpogosteje uporabljeno cepivo v Franciji. Proizvajajo ga ameriški Pfizer in nemška podjetja BioNTech. AstraZeneco, ki se tudi uporablja v Franciji, proizvaja britansko-švedsko farmacevtsko podjetje.

V aprilskem poročilu Evropske unije piše, da ruski in kitajski državni mediji sistematično poskušajo sejati nezaupanje javnosti do cepiv Zahoda – trditev, ki jo v Moskvi zanikajo.