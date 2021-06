Spodbudna epidemiološka slika: 11 novookuženih, delež pozitivnih 1,2-odstoten

Znani so najnovejši podatki o aktualnem epidemiološkem stanju v državi. Pristojni so v petek opravili 952 PCR-testov in 10.040 hitrih antigenskih testov ter potrdili 11 novih okužb. Delež pozitivnih testov je tako 1,2-odstoten. Vse potrebne odmerke cepiva je doslej sicer prejelo 30,5 odstotka državljanov, kar pomeni, da smo do zastavljenega cilja 60-odstotne precepljenosti še precej oddaljeni.

Koronavirus FOTO: Dreamstime V Sloveniji smo včeraj opravili 952 PCR-testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pri čemer smo potrdili 11 novih primerov. Opravili smo tudi 10.040 hitrih antigenskih testov (HAGT), ki pa jih od 13. februarja še dodatno preverjamo z zanesljivejšimi PCR-testi. Delež pozitivnih tako znaša 1,2 odstotka. Povprečje novih primerov v zadnjih sedmih dneh je 37,7, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa je padla na 41,1, na spletni strani piše Sledilnik covid-19. Aktivnih primerov okužbe imamo v državi trenutno 863. Zaradi covida-19 je hospitaliziranih 74 oseb, intenzivno nego jih potrebuje 24 (od tega jih 21 pri dihanju potrebuje pomoč respiratorja). Sledilnik še navaja, da se 50 oseb zdravi na akutnem oddelku, pet jih je bilo na novo sprejetih, tri pa so bile odpuščene v domačo oskrbo. Dva covidna bolnika sta umrla, skupno 4419. Največ bolnikov zdravijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, 50, v UKC Maribor jih je hospitaliziranih 13, osem v Splošni bolnišnici (SB) Celje, tri pa zdravijo na UK Golnik. 'Smo tam, kjer smo bili v začetku lanskega septembra' Čeprav je epidemiološka slika v državi precej spodbudna, pa virusa (še) ne gre jemati zlahka. Sploh glede na dejstvo, da je en odmerek cepiva doslej prejelo 813.788 Slovencev (39 odstotkov), vse potrebne odmerke pa 640.052 oseb, kar pomeni, da jih je polno precepljenih 30,5 odstotka. Do cilja 60-odstotne precepljenosti smo tako še precej oddaljeni. Tudi ekipa Sledilnika je ob tem zapisala, da smo po drugih podatkih tam, kjer smo bili v začetku lanskega septembra. "Relativnost je mati modrosti – vemo, kaj nas je potem (pri)čakalo jeseni," so dodali.