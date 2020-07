Spodbudni rezultati zdravljenja z interferonom beta pri bolnikih s covidom-19

Beljakovino so s pomočjo inhalatorja bolniki vdihnili neposredno v pljuča, postopek pa naj bi pripomogel spodbuditi njihov imunski odziv. Prvi rezultati so pokazali, da se je število bolnikov s covidom-19, ki so imeli hude bolezenske znake in so potrebovali umetno predihavanje, zmanjšalo za 79 odstotkov, poroča britanski BBC.

Biotehnološko podjetje Synairgen iz angleškega Southamptonona, ki je izvedlo klinično testiranje, zatrjuje, da so bolniki, ki so bili deležni zdravljenja z omenjeno beljakovino, dvakrat do trikrat pogosteje okrevali do te mere, da bolezen ni več ovirala njihovih vsakodnevnih dejavnosti.