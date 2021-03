Mineva leto dni od prve smrtne žrtve zaradi covida-19 pri nas

V imenu države bo imel žalni nagovor predsednik republike Borut Pahor , žalne slovesnosti na Žalah v Ljubljani (park Mihe Potočnika) ob 11. uri se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša . V znak žalovanja in življenja bo ob tem v parku posajena vrba žalujka, ki jo bo blagoslovil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore .

Spomnimo

12. marca lani je takratni minister za zdravje Aleš Šabederrazglasil epidemijo covida-19, ob čemer so tudi aktivirali državni načrt za ukrepanje ob pojavu epidemije. Še isti dan se je zaprla državna meja z Italijo, kjer so bile razmere zaradi izbruha covid-19 najhujše. Odhajajoča vlada je takrat tudi sklenila, da se s tednom za tem zaprejo šole, srednje šole in fakultete, da se odpovejo vse nenujne zdravstvene storitve v zdravstvu. V dneh za tem je zaradi epidemije ugasnilo javno življenje. S tem so pristojni želeli čim bolj zmanjšati stike med ljudmi ter s tem preprečiti nadaljnje širjenje novega koronavirusa.

Protikoronski ukrepi so v zadnjih 365 dneh pomembno predrugačili naš vsakdanjik. Mnogo stvari, ki so bile do pred enega leta samoumevne, naenkrat več niso bile dostopne.

Ob strogih ukrepih in tudi zaradi strahu ob novem, nepoznanem virusu, je Slovenija prvi epidemični val prestala razmeroma uspešno. Tako je prva razglasitev epidemije trajala 80 dni, do 31. maja. Nato pa je bila epidemija ob zaostrujočim se jesenskim epidemičnim valom znova razglašena 19. oktobra lani. Sprva za 30 dni, nato pa se je glede na močan epidemični val, ki traja še danes, večkrat podaljševala. Vlada je v sredo znova odločila še za 30-dnevno podaljšanje, ki bo veljalo od 18. marca.

V jesensko-zimskem obdobju je pouk za osnovnošolce več kot tri mesece potekal na daljavo, srednješolci (razen zadnjega letnika) so se nedavno vrnili v šole. Več mesecev so bile zaprte nenujne trgovine, storitvene dejavnosti, še vedno so zaprti gostinski lokali in restavracije.