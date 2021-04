Spor zaradi neplačanih zaščitnih mask med Pečečnikom in državo se zdaj seli na sodišče

Dobava zaščitnih mask Sloveniji je bila moja najslabša odločitev v življenju, je nedavno dejal podjetnik Joc Pečečnik. Državni Zavod za blagovne rezerve mu namreč ni plačal računa za 4,5 milijona evrov, zato je vložil tožbo. Zaplet z državo pa ga bo stal še dodatnih 1,4 milijona evrov, saj so mu naložili še plačilo carine in davka. Zgodba o neplačanih maskah se tako zdaj seli na sodišče. Najprej bodo skušali spor rešiti z mediacijo, ki se je bo Pečnik udeležil. "Ljudje, ki so delali z nami in bili dnevno o vsem obveščeni, tako Janša kot Počivalšek in Tonin, so se obrnili stran, njihove riti so na varnem, mene so pa pustili samega," je razočaran Pečečnik.

icon-expand Tonin in Pečečnik na letališču Brnik ob dostavi medicinske opreme FOTO: Miro Majcen

Poslovnež Joc Pečečnik je lansko leto z državo sklenil 30 milijonov evrov vreden posel za dobavo zaščitne opreme. Ostal je brez plačila za slab milijon mask tipa FFP2. Ker sta dve analizi pokazali, da maske niso ustrezne za zaščito proti covidu-19, so sporočili z Zavoda za blagovne rezerve in plačilo zadržali. Po testiranjih na Poljskem in v Nemčiji maske tako še vedno ležijo v skladiščih carine. Kot je Pečečnik pred kratkim povedal za oddajo Fokus, je sam večkrat opozarjal državo, naj vse podrobno pregledajo, ker sami niso strokovnjaki za medicinsko opremo. In da so na medresorski komisiji, ministrstvu za obrambo in gospodarskem ministrstvu vso zaščitno opremo tudi potrdili. Kot pravi, se je na pomoč državi pri dobavi zaščitne opreme odzval zgolj zato, ker ga je osebno poklical obupani obrambni minister Matej Tonin in ga prosil za pomoč.

"Mi smo to naredili, pripeljali, mi nismo specialisti za medicinsko opremo, kot sem to že večkrat povedal. Država je vse to naročila, pregledala, potrdila cene, kvaliteto, certifikate. Dobavili smo vse, kar smo obljubili. No, na koncu je pa prišlo do tega, da se je vse zapletlo. Bil sem pri predsedniku vlade in ga prosil, če lahko naš primer pogleda in ga spomnil, kdo je bil v prvih vrstah. Je potrdil, da bo, ampak se ni nič zgodilo. Gospod Počivalšek se je z mano slikal pri maskah, ki jih ni plačal, gospod Tonin pa nima te moči v Janševi vladi, da bi lahko kaj pomagal, čeprav mislim, da bi rad. Samo žal to ni možno," pravi Pečečnik. Minister Tonin se ob vsem tem Pečečniku le iskreno opravičuje. Medtem ko se mu je ob dobavi zaščitne opreme na veliko zahvaljeval. Januarja letos, ko je Pečečnik že napovedal tožbo proti Zavodu za blagovne rezerve, pa je Tonin komentiral: "Nakup zaščitne opreme se je histeriziral in kriminaliziral do takih razsežnosti, da si zavod ne upa plačati niti že dostavljene zaščitne opreme. Pečečniku se iskreno opravičujem, ker sem ga prosil, naj državi pomaga v najtežjih trenutkih, danes pa je zaradi tega oškodovan, kaznovan, zasramovan. Očitno si v tej državi največji frajer, če ne narediš nič."

Ob tem Joc Pečečnik opozarja, da ne gre več samo za dolg v višini 4,5 milijona evrov, ampak so ga dodatno doleteli še stroški za carino in davek, kar skupno pomeni že skoraj 6 milijonov evrov minusa. Direktor Zavoda za blagovne rezerve je namreč preklical izjavo o uvozu. "Kljub temu, da so prevzeli celotno robo, je niso plačali. S tem so nam povzročili res velike težave v tem pandemskem obdobju, ko so prihodki že tako okrnjeni. Napadajo nas še inšpekcije, ker da nismo registrirani za uvoz medicinske opreme. Problem je pa tudi v tem, ker je šlo pet tisoč vzorcev na testiranje in so jih vzeli na Zavodu za blagovne rezerve."

icon-expand Pečečnik pozira Toninu ob dostavljeni medicinski opremi FOTO: Miro Majcen

Pečečnik: Našo državo vodijo nečastni ljudje Joc Pečečnik razlaga, da je za plačilo mask vzel kredit na SID banki in denar nakazal na Kitajsko. In čeprav mu država vseh mask ni plačala, je kredit v celoti vrnil banki, iz svojih drugih virov. Ga pa ta štirimilijonska luknja zelo boli, pravi. "Razočaran in jezen sem. Rad imam to državo, tu sem rojen, 30 let plačujem davke, zaposlujem ljudi ... in najbolj sem razočaran, da našo državo vodijo nečastni ljudje. Ljudje, ki ne stojijo za svojimi besedami. Mislim, da ta naša država ob tem vodstvu ne gre nikamor, gre v prepir in samouničenje. In ne bom pozabil, kdo mi je to naredil," pravi Pečečnik.

Kot že rečeno, zgodba se zdaj seli na sodišče. Pečečnik pravi, da bo imel s sodnim postopkom še dodatnih nekaj sto tisoč evrov stroškov, če mediacija ne bo uspešna. "Jaz sem vedno za dogovor, nisem pa za dogovor, da bomo mi kaj popuščali. Sem se pa pripravljen pogovarjati na mediaciji, ne pričakujem pa veliko," še pove.