Sproščanja ukrepov na področju športa v rdeči fazi ne bo

Kljub temu da devet slovenskih regij izpolnjuje pogoje za vstop v rdečo fazo, v kateri naj bi bile po vladnem načrtu sproščanja dovoljene brezkontaktne športne aktivnosti na prostem, individualna vadba in vadba družin, pa je vlada do 29. januarja podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. To pomeni, da se omejitve na področju športa niso v ničemer spremenile.

Po vladnem načrtu sproščanja se v rdeči fazi, ki v devetih regijah z boljšo epidemiološko sliko predvideva odprtje vrtcev in vrnitev šolarjev prve triade, hkrati predvideva tudi odprtje muzejev, knjižnic, galerij, avtomehaničnih in podobnih servisnih dejavnosti, smučišč ter nekaterih trgovin, dovoljene pa naj bi bile tudi brezkontaktne športne aktivnosti na prostem, individualna vadba in vadba družin. Ker so se na nas z vprašanji obrnili nekateri lastniki fitnes centrov, smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS preverili, ali se na tem področju kaj spreminja oz. kaj konkretno se sploh sprošča. Odgovorili so nam, da je vlada v sredo podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov do 29. januarja 2021 v enakem besedilu, kar pomeni, da se omejitve na področju športa niso v ničemer spremenile. Zaprte torej ostajajo vse športno-rekreativne dejavnosti, razen nekaterih izjem.

icon-expand Vladni načrt sproščanja ukrepov. FOTO: Vlada RS

Omejitve pri izvajanju športne vadbe in rekreacije 2. člen Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov določa, da športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu nista dovoljena. Z odlokom so tako prepovedani:

1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;

2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;

3. obštudijska športna dejavnost;

4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;

5. kakovostni šport;

6. vrhunski šport (razen izjem, navedenih v Odloku);

7. šport invalidov;

8. športna rekreacija;

9. šport starejših. Proces športne vadbe pa je dovoljen:

1.vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred);

2. perspektivnim športnikom (perspektivni razred);

3. poklicnim športnikom, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnem za šport; 4. registriranim športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc, v t. i. mehurčkih;

5. registriranim športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega ali drugega odstavka 3. člena odloka.

icon-expand Športno-rekreativna vadba teka na smučeh je dovoljena tako na neurejenih zunanjih površinah kot na urejenih tekaških progah. FOTO: Shutterstock

Na vladni strani je sicer objavljen nabor najpogostejših vprašanj in odgovorov: Kateri športniki sodijo v skupino registriranih športnikov? V individualnih športnih panogah je športna vadba (treningi) dovoljena registriranim športnikom v starostni kategoriji člani, ki se udeležujejo državnih prvenstev za člane, velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov. V kolektivnih športnih panogah je športna vadba (treningi) dovoljena registriranim športnikom v starostni kategoriji člani, ki se udeležujejo državnih prvenstev za člane, velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov, ter registriranim športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj na najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal – mali nogomet. Ali je dovoljeno izvajanje športno-rekreativne vadbe ena na ena? Ne. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ne dovoljuje izvajanja vodene športno-rekreativne vadbe.

icon-expand T. i. rekreativcem športna vadba v fitnes centrih ni dovoljena. FOTO: iStock

Ali lahko v fitnes centru sočasno vadi več oseb iz različnih gospodinjstev? Samo, če so vadeči športniki, ki jim Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje športne vadbe. T. i. rekreativcem športna vadba v fitnes centrih ni dovoljena. Ali je pri izvajanju športne vadbe v zaprtih prostorih treba nositi zaščitno masko? Uporaba osebne zaščitne maske je predpisana z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki pravi, da je uporaba zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitne maske ni treba nositi le med izvajanjem individualne športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre. To v praksi pomeni, da je od vstopa v objekt pa do vadbenega mesta nošenje zaščitne maske potrebno. Neposredno pred začetkom vadbe lahko posameznik masko sname in si jo znova nadene, ko preneha vaditi. Strokovni delavec v športu (vaditelj, trener), ki nadzira oz. usmerja vadbo, pa mora ves čas nositi zaščitno masko. Ali lahko obratujejo drsališča? Športno-rekreativna vadba drsanja v zaprtih drsališčih ni dovoljena. Izjema je le športna vadba (treningi) športnikov, ki jim Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje športne vadbe. Na drsališčih oziroma ledenih površinah na prostem pa je športno-rekreativna vadba drsanja dovoljena ob upoštevanju omejitev za izvajanje športno-rekreativne vadbe na prostem, skladno z Odloki o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki pravijo, da je ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem dovoljeno izvajanje športno-rekreativnih dejavnosti individualnega značaja. Ali je dovoljena športno-rekreativna vadba teka na smučeh? Športno-rekreativna vadba teka na smučeh je dovoljena tako na neurejenih zunanjih površinah kot na urejenih tekaških progah. Pomembno se je zavedati, da je izvajanje športno-rekreativne vadbe na prostem dovoljeno le v individualni obliki (če jo izvaja posameznik sam in ne v skupini) oz. v skupinski obliki, če so vsi člani skupine iz istega gospodinjstva. Ali je dovoljena športno-rekreativna vadba na zunanjih košarkarskih/nogometnih igriščih? Športno-rekreativna vadba je dovoljena na zunanjih športnih igriščih, a le, če jo izvajajo posamezniki samostojno na zadostni varnostni razdalji ali v skupini, v kateri so vsi člani istega gospodinjstva. Primer takšne vadbe je samostojno metanje na koš, pri čemer mora vsak udeleženec uporabljati svojo žogo, da ne prihaja do tveganja za prenos okužbe prek žoge. Ali se lahko izvaja športna vadba v zaprtih bazenih? Športno-rekreativna vadba plavanja v zaprtih bazenih ni dovoljena. Tam je dovoljena le športna vadba (treningi) športnikov, ki jim Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje športne vadbe. Ali se lahko igra tenis ali badminton na pokritih igriščih? Športno-rekreativna vadba v zaprtih objektih ni dovoljena. Na pokritih teniških oz. badmintonskih igriščih je dovoljena le športna vadba (treningi) športnikov, ki jim Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje športne vadbe. Ali je dovoljeno smučanje? Smučišča se odpirajo jutri, a samo v regijah z boljšo epidemiološko sliko. Ponovno bo dovoljeno tudi obratovanje žičniških naprav, a bodo morali smučarji pred tem opraviti hitri test na koronavirus. Športno-rekreativno smučanje v naravi (na neurejenih smučarskih površinah) je dovoljeno, če takšno športno-rekreativno dejavnost izvaja oseba sama ali v krogu članov istega gospodinjstva. Dovoljena dejavnost je tudi turno smučanje.

Ali lahko zaradi izvajanja športno-rekreativne vadbe odhajamo v drugo občino? Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 dovoljuje prehajanje med občinami za posameznika ali osebe iz skupnega gospodinjstva znotraj statistične regije, v kateri imajo prijavljeno prebivališče za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila NIJZ. To pomeni, da se je dovoljeno odpraviti v drugo občino znotraj iste statistične regije za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti.