Več priložnosti za vadbo, mladi športniki lahko trenirajo le v 'mehurčkih'

Vlada je namreč na dopisni seji 31. decembra sprostila nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom na področju športa, spremembe so objavljene tudi v uradnem listu in začnejo veljati danes. Pri vseh športnih aktivnostih se morajo obenem upoštevati navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Na zadnji dan leta 2020 je bila sprejeta tudi odločitev, da lahko najboljši slovenski športniki v kadetski in mladinski konkurenci vnovič trenirajo, vendar le v "mehurčkih". Trening mladincev in kadetov je tako dovoljen le, če poteka v zaprtih in fizično ločenih skupinah. Gre za približno 1000 športnikov, ki so delno že zajeti v kategoriji perspektivnih športnikov.

Kako je s tekmovanji?

V kolektivnih športnih panogah (hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet vaterpolo in futsal-mali nogomet), je dovoljeno izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (npr. 1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga). To pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in drugih mednarodnih ligah.