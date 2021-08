Sestra pokojnega 42-letnika: 'Pred smrtjo je obžaloval, da se ni cepil'

Športno aktiven in zdrav 42-letnik iz Southporta, ki je tekmoval v bodybuildingu, triatlonu in še veliko drugih športih, je po okužbi s covidom-19 umrl. Čeprav se pred okužbo ni želel cepiti, saj je verjel, da bi virus lahko brez težav prebolel, pa naj bi na intenzivni negi dejal, da si želi, da bi se cepil, je dejala njegova sestra dvojčica.

42-letnega John Eyers, gradbenega strokovnjaka iz Southporta v Merseysideu, je njegova sestra dvojčica Jenny McCann opisala kot "najbolj fit in zdravo osebo", kar jih pozna. Le štiri tedne pred smrtjo naj bi se Eyers vzpenjal po valižanskih gorah in taboril v divjini, poroča The Guardian. Toda okužba s koronavirusom ga je poslala na intenzivno nego, kjer je svojemu svetovalcu, preden so ga priklopili na ventilator, dejal, da si želi, da bi se cepil, je dejala njegova dvojčica. "Verjel je, da bo, če bo zbolel za covidom-19, v redu. Verjel je, da bo imel le blago obliko bolezni. V svoje telo ni hotel dati cepiva. V bolnišnici pa so ga nato napolnili s celim kupom zdravil," je zapisala McCannova, ki upa, da bi zgodba njenega brata komu rešila življenje.

icon-expand 42-letnik v svojem telesu ni želel cepiva. FOTO: Shutterstock

Sestra je dejala, da se je Eyers za božič oblekel v božička in zabaval otroke: "To se ne bi smelo zgoditi. Zapušča mamo in očeta, sestro in 19-letno hčer. Moja dva otroka sta izgubila svojega zabavnega strica." Tudi prijateljem bo Eyers v spominu ostal kot zelo aktivna in zdrava oseba. "Imel je veliko ljubezen do športa in fitnesa. Tekmoval je v bodybuildingu, triatlonu, plezanju in v drugih športih," je na spletu zapisal eden od njegovih prijateljev. Eyers je pomagal tudi njemu: "Ni bil moj trener. Pomagal mi je v prostem času, bil je dobrega srca. Fitnes je bila njegova velika strast. Nikoli se mu ne bom mogel dovolj zahvaliti za podporo."

Samantha Batt-Rawden, višja registrarka intenzivne nege in predsednica Združenja zdravnikov Združenega kraljestva, je dejala, da je težko gledati obžalovanje na obrazih pacientov, ko zbolijo za resnejšo obliko bolezni in morajo na ventilator. "Na obrazih se jim vidi, da razmišljajo o tem, da so z odločitvijo, da se ne cepijo, potencialno naredili največjo napako v svojem življenju," je dejala. Številni so svojim družinskim članom tudi govorili o tem, da to obžalujejo. Batt-Rawdnova je še dodala, da je na intenzivni negi naletela le na enega bolnika, ki je prejel oba odmerka cepiva proti covidu-19, ter da je velika večina ljudi na tem oddelku popolnoma necepljenih.