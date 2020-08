Sprememba režima na avstrijski meji: ob vračanju s Hrvaške obvezna predložitev testa

Brezplačno testiranje na koronavirus za vse Dunajčane, ki so se prejšnji teden vrnili s Hrvaške, bo na voljo do 21. avgusta. Testiranje lahko opravijo tudi tisti, ki nimajo nobenih simptomov okužbe. Povratniki s Hrvaške se lahko na številki 1450 naročijo na brezplačno testiranje na domu. Tisti, ki nimajo simptomov okužbe, lahko od 6. do 21. ure pridejo ali se pripeljejo na parkirišče pred stadion Ernst Happel, kjer bo zdravstveno osebje odvzelo po 500 brisov na dan. Predhodna prijava za 'walk-in' in 'drive-in' testiranje ni potrebna, obvezna pa je zdravstvena kartica. Prvič bodo za testiranje na covid-19 uporabljali teste z grgranjem tekočine, ki v primerjavi z brisi iz nosne votline niso neprijetni.

S Predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani sporočajo, da je v avstrijski prestolnici "vsem tistim, ki so se med 7. in 16. avgustom 2020 vrnili s Hrvaške, nudijo brezplačno testiranje" . Pacienti s simptomi se na brezplačen odvzem brisa na domu najavijo po telefonu, tisti brez simptomov pa lahko pridejo na 'walk-in' ali 'drive-in' odvzem brisa pred stadion Ernst Happel.

"Ta novi test je dokaz za učinkovitost dunajskega zdravstvenega sistema in kriznega menedžmenta. Že na začetku pandemije se nam je obrestovalo, ker hitro najdemo rešitve in uspešno varujemo zdravje Dunajčank in Dunajčanov. Test z grgranjem prvič uporabljamo pri odvzemu brisa iz avtomobila in testiranju brez najave, t. i. drive-in ter walk-in, ki ga bomo kasneje lahko vpeljali še v vrtce in šole,“ je povedal mestni minister za zdravstvo Peter Hacker.

Dunajčani so se takoj v velikem številu odzvali na brezplačno testiranje, saj so že v prvi uri in pol opravili 170 testiranj. Za skrajšanje čakalnih vrst so število voznih pasov povečali z dveh na pet, poleg tega so podaljšali uradne ure testiranj in povečali število osebja.