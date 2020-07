Spremembe odloka: vročanje odločb o karanteni ponekod le med 6. in 22. uro

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se s predlagano dopolnitvijo 2. odstavka 9. člena odloka jasneje določajo dokazila, ki jih oseba predloži mejnim organom, da dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo covid-19 (države na rdečem seznamu).

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Vročanje odločb o karanteni na določenih mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko in na letališču Brnik le med 6. in 22. uro

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni po tem odloku, bodo še naprej lahko vstopale v Slovenijo le na določenih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah:

- Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane na meji s Hrvaško,

- Pince na meji z Madžarsko,

- mejni prehod za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik).

Na novo se določa, da mora Ministrstvo za zdravje na kontrolnih točkah zagotoviti javne uslužbence za izdajo in vročanje odločb med 6. in 22. uro. Izjema je le mejni prehod Obrežje, kjer bodo ti uslužbenci prisotni 24 ur in bodo odločbe o karanteni vročali neprekinjeno.

Na kontrolnih točkah z Avstrijo in Italijo ter na letališčih Edvarda Rusjana Maribor in Portorož bo podatke zbrala policija in jih posredovala Ministrstvu za zdravje, ki bo odločbo o karanteni vročilo na naslovu prebivališča ali naslovu, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji.

Dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju po novem vstopajo brez testa na covid-19

Po novem izjemi v 14. točki 1. odstavka 10. člena odloka (to je oseba, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del) ob vstopu ne bo treba predložiti negativnega testa na covid-19.

Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.