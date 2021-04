Spremembe strategije cepljenja: bodo maturantje cepljeni prednostno?

Glede zamika začetka samotestiranja srednješolcev na okužbo z novim koronavirusom je minister za zdravje Janez Poklukar včeraj na TV Slovenija pojasnil, da gre za dobaviteljevo zamudo pri dobavi testov. Zaradi kompleksnosti procesa seznanitve vseh v vzgoji in izobraževanju z novostjo, pa tudi zato, ker so v to vključeni tudi štab Civilne zaščite in zdravstveni delavci, po ministrovih besedah ne morejo vseh pustiti v negotovosti, prav tako pa ne morejo zagotoviti 100-odstotne izvedbe že v petek. Poklukar verjame, da bodo zadevo lahko izpeljali v prihodnjem tednu.

Izrazil je zadovoljstvo z dodatnimi dozami Pfizerjevega cepiva, ki jih bo že maja in junija prejela tudi Slovenija."To pomeni, da bo Slovenija do konca junija od Pfizerja dobila 750.000 odmerkov cepiva. Sem optimist. Ta dosežek je še en dokaz, kako pomembno je, da EU deluje organizirano, enotno in solidarno,"je dodal.