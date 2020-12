Sproščanja ukrepov še ni na vidiku, jih bo vlada celo zaostrovala?

V oddaji 24UR ZVEČER je vodja svetovalne skupine za covid-19 pri Ministrstvu za zdravje Bojana Beović namignila, da stroka ni naklonjena sproščanju ukrepov in da zato tega vladi tudi ne namerava predlagati. Po besedah Beovićeve pogoji niti za rdečo fazo, po kateri bi se odprli frizerski saloni, dovoljeni bi bili pedikura in manikura, zaživel bi javni prevoz in odprle bi se nekatere servisne delavnice, še niso izpolnjeni.

Ukrepi so bili po njenih besedah zelo učinkoviti v tem smislu, da so nas rešili pred zdravstveno katastrofo,"niso pa nam dovolili takega izboljšanja, da bi lahko prišlo do sproščanja ukrepov. Glede na sprejete kriterije bo treba verjetno za sproščanje, če nam bo šlo na bolje v naslednjih dneh, še nekaj dni počakati." Kako se bo odločila vlada, koliko dni bo še treba počakati, se ne želi opredeljevati, a dodaja, da je "glede na kriterije malo verjetno, da bodo ti doseženi že v sredo, čeprav si tega vsi močno želimo".

Strokovna skupina bo tako vztrajala na dogovorjenih kriterijih sproščanja ukrepov, je potrdila Beovićeva. Bolnišnice so še vedno polne, za sproščanje ukrepov pa bi potrebovali vsaj nekaj rezerve, dodaja.