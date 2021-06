Sproščanja v kulturnih dejavnostih, na shodih z več kot 100 udeleženci uveden pogoj PCT

Vlada je izdala odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom, ki bo začel veljati 21. junija in velja do vključno 27. junija 2021. Število oseb v zaprtih prostorih in na odprtih površinah ostaja omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar največ sto udeležencev. Sproščajo se tudi ukrepi na področju kulturnih dejavnosti in uresničevanja verske svobode.

Zbiranje več kot stotih udeležencev na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih je dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo t. i. pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Udeleženci shoda ali prireditve z več kot 100 udeleženci morajo torej imeti s seboj dokazilo o negativnem PCR-testu ali hitrem antigenskem testu, pri čemer od odvzema brisa ni minilo več kot 48 ur, dokazilo o pozitivnem PCR-testu, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Prav tako imajo lahko udeleženci s seboj dokazilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Pfizer preteklo najmanj sedem dni, Moderne najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac najmanj 14 dni ali cepiva proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni. Če so bile osebe cepljene s cepivom AstraZenece, mora od prejetja prvega odmerka preteči najmanj 21 dni, od cepljenja z Janssenom pa najmanj 14 dni.

Javne prireditve ali javnega shoda se lahko udeležijo tudi cepljeni prebolevniki, ki so bili v največ osmih mesecih od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Pogoja PCT pa ni treba izpolnjevati udeležencu, ki še ni dopolnil 18 let in se udeleži zbiranja skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo. Še vedno pa je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih dovoljeno, če je organizator znan, in pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih. Sproščanja tudi na področju kulturnih dejavnosti in uresničevanja verske svobode Vlada je sprostila ukrepe tudi na področju izvajanja drugih kulturnih dejavnosti in kolektivnega uresničevanja verske svobode. Tako je od zdaj dovoljeno zbiranje do sto ljudi tudi tam, kjer združevanje zaradi premajhne površine sicer ne bi bilo dovoljeno, pri čemer je treba sicer še vedno upoštevati medsebojno razdaljo enega metra in pol. Z novelo odloka o izvajanju javnih kulturnih prireditev so poleg sedišč znova dovoljena tudi stojišča, uporaba zaščitnih mask za obiskovalce kulturnih prireditev na prostem v nobenem primeru ni več obvezna, pogoj PCT pa ne velja za končne uporabnike in za nastopajoče, ki še niso dopolnili 15 let. Novela odloka začne veljati z današnjim dnem, njegovo veljavnost pa podaljšuje do vključno 27. junija.

Vlada je tudi podaljšala nekatere omejitve za preprečevanje širjenja covida-19 in na novo določila, da bo od ponedeljka za javne shode in prireditve z več kot stotimi udeleženci veljal pogoj 'preboleli, cepljeni, testirani'. Omejitve zbiranja ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih se nekoliko zaostrujejo. Še vedno sicer ostaja omejitev enega udeleženca (oziroma več, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva) na 10 kvadratnih metrov površine. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj en meter in pol, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Za udeležence prireditev in shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask. Vlada je na današnji seji z novelo odloka podaljšala tudi veljavnost odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji in določila še dodatno sproščanje pogojev in omejitev za kolektivno uresničevanje verske svobode. Do sto oseb se lahko tako zdaj druži tudi tam, kjer zaradi premajhne površine združevanje sicer ne bi bilo dovoljeno, na primer pri izvajanju verskih obredov, bogoslužja, molitve in drugih verskih praks, pod pogojem, da je med osebami zagotovljena medosebna razdalja 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Knjižnice, muzeji, galerije in arhivi lahko svojo dejavnost znova izvajajo tudi na prostem, in to pod enakimi pogoji, kot veljajo za izvajanje dejavnosti v zaprtih javnih prostorih. Drugi pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni. Aktualni pogoji in omejitve za izvajanje kulturnih dejavnosti so objavljeni na strani Izvajanje kulturnih dejavnosti, aktualni pogoji in omejitve kolektivnega uresničevanja verske svobode pa na strani Uresničevanje verske svobode.

Prav tako je bilo že včeraj napovedano, da se v predkoronske tirnice vrača delovanje gostinskih obratov, vrata pa bodo odprli tudi nočni klubi in diskoteke, katerih obratovalni čas je omejen od 5. do 24. ure. Nov odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom namreč spet omogoča opravljanje vseh dejavnosti na tem področju, razen v nekaterih izjemah. Pogoj obveznega testiranja zaposlenih tako še vedno velja pri opravljanju storitev higienske nege, kot so storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura, nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, kot so na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice, pri obratovanju igralnic, igralnih salonov in prirejanju posebnih iger na srečo, pri sejemskih in kongresnih dejavnostih, gostinskih dejavnostih priprave in strežbe jedi in pijač ter pri dejavnosti nastanitvenih storitev in storitvah nočnih klubov in diskotek.