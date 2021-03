Cvar: Sproščanje je upanje, da v gostinstvu čim prej začnemo obratovati nemoteno

"Izredno sem vesel, saj nam to daje upanje na boljše čase, neko luč," je dejal gostinec iz Posavja Srečo Kunstin pojasnil, da gre zadeva v pravo smer, tudi če sicer vsi še ne bodo uspeli odpreti svojih lokalov. "Mi v Krškem ne bomo odpirali, saj smo ravno sredi prenove kuhinje, v Bistrici ob Sotli pa bomo z veseljem postregli malice ljudem, ki jim že zdaj kuhamo,"je dejal in dodal, da je teh ljudi sicer zelo malo.

V sekciji za gostinstvo in turizem so sicer predlagali, da bi v Sloveniji gostinske lokale odpirali po italijanskem modelu, torej tako na terasah kot v notranjosti. "Tako bi lahko tudi restavracije in gostilne, ki strežejo hrano v teh negotovih vremenskih razmerah brez težav pričele obratovati," je dejal predsednik sekcije za gostinstvo pri OZS Blaž Cvar.

Tudi Cvar se je sicer strinjal, da je novo sproščanje ukrepov dober znak in"upanje, da v gostinstvu lahko čim prej začnemo obratovati nemoteno". "Tega smo si želeli, zato to odločitev seveda pozdravljamo," je dodal.