Dovoljene terapevtske storitve, jezikovne šole, inštrukcije in strokovne delavnice

V vseh statističnih regijah so pod pogojem testa dovoljene nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve ter storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, kot so na primer inštrukcije, jezikovne šole in strokovne delavnice.

V rumenih statističnih regijah (pomurska, koroška, osrednjeslovenska, obalno-kraška in goriška) je zdaj tudi za goste nastanitvenih obratov dovoljeno opravljati gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, ki so del nastanitvenih obratov. Strežba je dovoljena le za mizami. Obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek še vedno ni dovoljeno.

V teh regijah je v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, po novem dovoljena ena stranka na 20 kvadratnih metrov površine oz. ena stranka na prostor, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov.

Ta milejši pogoj v rumenih regijah že od petka velja za ponujanje kulturnih storitev in kolektivno uresničevanje verske svobode. Pri tem pa merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine pri ponujanju kulturnih storitev ne velja za tiste, ki se lahko združujejo na podlagi predpisov, ki urejajo začasne ukrepe v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter pri izvajanju verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.