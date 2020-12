Sproščen potniški promet, odprti frizerski saloni in nekatere druge storitve

Od danes pa do vključno 23. decembra bo v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko pa bo z naloženo in stalno aktivirano aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom mogoče prehajati tudi meje občine.

Za prebivalce osrednjeslovenske, goriške, obalno-kraške in gorenjske statistične regije z naloženo aplikacijo bo od danes gibanje omejeno na območje celotne regije. Še vedno pa bodo tudi v teh regijah veljale preostale omejitve, torej omejitev gibanja med 21. in 6. uro ter popolna prepoved zbiranja. V statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko se lahko danes odprejo tudi trgovine z oblačili, obutvijo, športno opremo in motornimi vozili. Vendar bo možen le nakup, saj pomerjanje oblačil in obutve ne bo dovoljeno. Javni potniški promet se bo po vsej državi izvajal skladno s priporočili stroke, kar med drugim pomeni največ polovično zapolnitev zmogljivosti vozila. S krožno kabinskimi žičnicami, vlečnicami in sedežnicami se bo lahko peljala največ ena oseba naenkrat oz. člani istega gospodinjstva. Po vladni odločitvi je bilo v ponedeljek slišati pozive k upoštevanju navodil zdravstvene stroke. K odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju protikoronskih ukrepov so med drugim pozvala delodajalska združenja, ki so opozorila, da se v primeru poslabšanja epidemioloških razmer pričakuje popolno zaprtje vseh nenujnih dejavnosti. Minister za zdravje Tomaž Gantar je napoved sproščanja pospremil s številnimi pomisleki. Skrbijo ga predvsem omejene zmogljivosti zdravstva, zato se zavzema za dodatne omejitve med prazniki. "Vlada dnevno spremlja obremenjenost zdravstvenega sistema zaradi covida-19 ter sedemdnevno povprečje okužb po statističnih regijah, zaradi česar lahko v skladu z načrtom sproščanja oziroma zaostrovanja ukrepov v naslednjih dneh po posamičnih regijah prihaja do sprememb v obe smeri," je v nedeljo opozoril Janša. Vlada bo sicer na seji v četrtek obravnavala najnovejše epidemiološke podatke ter v skladu s splošnimi smernicami EU določila režim omejitev v času božiča in novoletnih praznikov.