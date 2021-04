Brazilija zavrnila Sputnik V, Rusija napovedala tožbo zaradi obrekovanja

V ponedeljek je brazilska agencija za varnost zdravil ANVISA zavrnila uporabo ruskega Sputnika V. Razlog za to je pomanjkanje dokumentacije in informacij glede proizvodnje, varnosti in učinkovitosti. Glavno težavo pa naj bi predstavljal adenovirus, ki ga cepivo uporablja kot vektor, ki naj bi imel možnost razmnoževanja, je za Reuters pred dnevi potrdil Gustavo Mendes iz ANVISE ter to označil za"resno napako".

Novica je zaokrožila po družbenih omrežjih, a se je kasneje izkazalo, da so bile nekatere informacije preuranjene, odzivi pa prehitri.

Kar priznava tudi Roman Jerala iz Kemijskega inštituta, ki je včeraj na Twitterju zapisal, da je glavni razlog za zavrnitev Sputnika s strani ANVISE "več pomanjkljivosti, od katerih je najbolj resna, da se Ad5 vektor lahko pomnožuje. Vzrok je slab dizajn ali kontrola. V znanstvenih objavah cepiva Sputnik V niso poročali o podrobnostih priprave in sestave vektorja, ki so znane za ostala cepiva iz objavljene dokumentacije za FDA in EMA. Za več cepiv je znano celotno nukleotidno zaporedje." Adenovirusi sicer običajno povzročajo navadni prehlad, resnejše težave pa bi lahko predstavljal za posameznike z oslabljenim imunskim sistemom.

Zatem pa je brazilska ANVISA dopolnila poročilo o Sputniku V. In sicer z informacijo, da so"zaznali manj kot en virusni delec, ki se lahko razmnožuje na milijardo delcev (kar je sicer še vedno nad predpisano mejo)," nam je danes pojasnil Jerala.

Obenem so zapisali, da ga niso testirali v Braziliji oziroma pri ANVISI, ampak da je bila ta informacija predložena v dokumentaciji proizvajalca cepiva. "Ker ni bilo dovolj informacij, so se pojavila ugibanja če gre za napako v dizajnu cepiva ali postopku proizvodnje, danes pa je postalo jasno, da so Rusi uporabili ustrezen vektor, z delecijo genom E1/E3, in da torej z dizajnom ni nič narobe."

Prvotno informacijo "sem povzel po kredibilnih virologih, ki so bili nekoliko prehitri pri povzemanju zaključkov, tako kot tudi jaz", pojasnjuje Jerala. "Danes se je pojavila dodatna informacija, ki na vse skupaj meče drugačno luč. Reakcija večine strokovnjakov je bila precej burna, tudi z moje strani, ker bi v primeru, če bi res šlo za virus, ki se je sposoben razmnoževati, šlo za veliko strokovno napako."

Drugi razlogi, zaradi katerih je ANVISA zavrnila odobritev cepiva Sputnik V, so pomanjkljiva dokumentacija o izvedbah kliničnih testov in zagotavljanje varnosti proizvodnje. Strokovnjakom pa niso dovolili vstopa na oddelek za razvoj cepiv Gamaleya, kjer so razvili cepivo, še pojasnjuje Jerala.