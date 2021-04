Sputnik V: Nemčija napovedala pogovore, Slovaška s pomisleki

"Da bi res pripomoglo k našim razmeram, bi morala dostava slediti v prihodnjih dveh do štirih, petih mesecih, če ne bomo imeli tako ali tako več kot dovolj cepiva," je dodal Spahh. Minister zato pričakuje, da bo Rusija sporočila obvezujoče količine in termine.

Jens Spahn je v pogovoru za nemški radio WDR5 poudaril, da bi lahko šele po odobritvi ruskega cepiva v EU sledila nabava. Evropska komisija je v sredo sicer sporočila, da glede Sputnika V ne bo sklepala nabavnih pogodb, kot je bilo to pri ostalih cepivih. Spahn je zato napovedal pogovore z Rusijo glede okvirnih količin cepiva in rokov dobave.

Predstojnik nemške stalne komisije za cepiva Thomas Mertens je za nemško televizijo ZDF ocenil, da so do sedaj objavljeni podatki o Sputniku V zelo obetavni, ne ve pa, ali ima Evropska agencija za zdravila (Ema) dostop do dodatnih podatkov. Sam sicer ne oporeka odobritvi ruskega cepiva.

Spahn je glede cepiva AstraZenece dejal, da bodo še naprej z njim cepili le starejše od 60 let, saj imajo na voljo še dovolj različnih cepiv, ki jih lahko uporabijo za mlajše.

Slovaški regulator izrazil resne pomisleke o cepivu Sputnik V

Slovaški inštitut za nadzor zdravil (Sukl) je sporočil, da niso mogli ugotoviti, ali je rusko cepivo proti covidu-19 Sputnik V, ki ga je Slovaška prejela v marcu, varno. Poudarili so, da cepivo ni enako tistemu, ki ga uporabljajo v tujini in da jim ruski proizvajalec ni posredoval 80 odstotkov podatkov, ki jih potrebujejo za oceno varnosti.

V inštitutu so izpostavili, da cepivo Sputnik V, ki so ga uporabili v predkliničnih testih in kliničnih študijah, ki so bile objavljene v reviji Lancet,"nima enakih značilnosti in lastnosti kot cepivo, ki ga je uvozila Slovaška". To cepivo in cepivo, ki ga uporabljajo v okoli 40 državah po svetu, "povezuje samo ime", je poudaril inštitut v poročilu.

Ruski proizvajalec cepiva tudi ni odgovoril na večkratne zahteve po podatkih o sestavi prvih 200.000 odmerkov cepiva, ki jih je prejela Slovaška, so dodali. Poudarili so, da nimajo okoli 80 odstotkov potrebnih podatkov. "Samo na podlagi laboratorijskih testov ni mogoče sklepati o učinkovitosti in varnosti cepiva, ki ga je prejela Slovaška," so dodali.

Revija Lancet je v februarju objavila poročilo, da je cepivo Sputnik V več kot 90-odstotno učinkovito in s tem pomirilo skrbi o preglednosti podatkov o cepivu, ki ga ob Rusiji uporabljajo v številnih državah po svetu, pa tudi na Madžarskem in Balkanu. Slovaška je sicer naročila dva milijona odmerkov Sputnika V, čeprav ga Evropska agencija za zdravila (Ema) še ni odobrila. Zaradi nakupa cepiva je bil prisiljen odstopiti slovaški premier Igor Matovič, saj je odločitev sprejel brez vednosti ostalih koalicijskih partnerjev. Pred tem je odstopil tudi takratni minister za zdravje Marek Krajči.

Nova slovaška vlada mora sedaj sprejeti odločitev, kaj bo storila z že prispelimi odmerki ruskega cepiva. Pri tem čaka na stališče inštituta za nadzor zdravil.