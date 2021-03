Proizvajalci Sputnika EU očitajo pristranskost, strokovnjaki Eme na obisk v Rusijo

Ema je pogojno dovoljenje za promet sicer doslej izdala štirim cepivom, nazadnje cepivu ameriškega podjetja Johnson & Johnson. Tekoči pregled Sputnika V je agencija začela 4. marca in takrat sporočila, da bo ocenila njegovo skladnost z običajnimi standardi EU glede učinkovitosti, varnosti in kakovosti. Po dosedanjih ugotovitvah je cepivo varno in naj bi bilo več kot 90-odstotno učinkovito.

"Dragi komisar Breton, prosim prenehajte biti pristranski. Evropejci želijo izbiro varnih in učinkovitih cepiv, ki je doslej niste uspeli zagotoviti, " so mu sporočili in dodali še, da je njihovo cepivo dovoljeno že v 54 državah.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je o cepivu Sputnik V spregovoril za eno od francoskih televizij. Med drugim je dejal, da imajo Rusi težave s proizvodnjo cepiva in bodo zato verjetno potrebovali pomoč EU. " Če jim bomo morali zagotoviti eno ali dve tovarni za izdelavo, zakaj ne, a trenutno so prioriteta Evropejci, " je dodal.

Madžarska odobrila že drugo kitajsko cepivo

Kitajsko farmacevtsko podjetje CanSino Biologics je danes sporočilo, da so pristojni organi na Madžarskem odobrili uporabo njihovega cepiva proti covidu-19. Kot navedbe CanSinoja povzemajo tiskovna agencija Reuters in več drugih tujih medijev, je madžarski nacionalni inštitut za zdravila in hrano kot pristojni organ izdal pogojno dovoljenje za promet z njihovim cepivom, poimenovanim Convidecia. Pogojno dovoljenje zato, ker tretja faza kliničnega testiranja še ni zaključena in torej zaenkrat razpolagajo le z začasnimi rezultati tega testiranja.

Koliko odmerkov cepiva in kdaj bo podjetje CanSino Biologics dobavilo Madžarski, zaenkrat ni znano.

Madžarska je bila sicer prva država članica Evropske unije, ki je začela uporabljati ne le cepivo kitajskega Sinopharma proti covidu-19, ampak tudi rusko cepivo Sputnik V, čeprav jima Evropska agencija za zdravila (Ema) še ni prižgala zelene luči. Sprva je bila zaradi tega v EU deležna kritik, kasneje pa so ji spričo zamud pri dobavi ostalih cepiv sledile še nekatere članice.

Desetmilijonska Madžarska se kljub relativno visoki precepljenosti, saj so tam že presegli število 1,5 milijona cepljenih, spopada s tretjim valom epidemije. V petek je število novih okužb celo preseglo 10.000 in doseglo rekordnih 10.759. Rekordno je bilo tudi dnevno število umrlih s covidom-19, ki je znašalo 213.

Pri cepljenju s cepivom Convidecia ali Ad5-nCoV sicer po poročanju kitajskegaGlobal Times zadostuje že en odmerek. Na Kitajskem ima pogojno dovoljenje za množično uporabo od 25. februarja, prav tako so ga že februarja dovolili v Pakistanu in Mehiki, za dovoljenje pa je proizvajalec že zaprosil tudi v Rusiji.

Po dosedanjih ugotovitvah, saj tretja faza kliničnega testiranja še poteka, nudi cepivo 28 dni po cepljenju 65,28-odstotno zaščito proti simptomom covida-19, medtem ko naj bi bilo pri preprečevanju hujših potekov te bolezni po 28 dnevih 90,98-odstotno učinkovito. O hujših neželenih učinkih cepljenja niso poročali, manj primerov stranskih učinkov beležijo pri starejših osebah.

Cepivo so skupaj razvili podjetje CanSino in ekipa kitajskih vojaških strokovnjakov za nalezljive bolezni, še piše Global Times.

Bo EU blokirala izvoz cepiva v Veliko Britanijo?

V sporu glede morebitne ustavitve izvoza cepiv proti covidu-19 v Veliko Britanijo britanski premier po nizu opozoril z Otoka v zadnjih dneh sedaj stavi na pogovore. V tem tednu naj bi se med drugim obrnil na nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskega predsednika Emmanuela Macronain ju poskušal prepričati, naj EU ne blokira izvoza.

Voditelji držav članic se bodo v četrtek sestali na virtualnem vrhu, na katerem naj bi govorili tudi o težavah zaradi bistveno manjše dobave cepiva podjetja AstraZeneca od predvidene.Boris Johnsonželi še pred tem preprečiti morebitno sprejetje odločitve o ustavitvi izvoza tega cepiva na Otok.

Predsednica Evropske komisijeUrsula von der Leyen je namreč minuli konec tedna v luči spora zaradi bistveno manjših dobav od dogovorjenih AstraZeneci zagrozila s prepovedjo izvoza njenega cepiva iz EU.

"Imamo možnost prepovedati načrtovan izvoz. To je sporočilo AstraZeneci: Najprej izpolni pogodbo z Evropo, preden začneš izvažati v druge države," je dejala von der Leynova. V šestih tednih so proizvajalci cepiv po njenih besedah z območja Unije izvozili 41 milijonov odmerkov cepiv v 33 držav, od tega jih je več kot 10 milijonov šlo v Veliko Britanijo. Po drugi strani EU še vedno čaka na kakršenkoli izvoz cepiv iz Velike Britanije.

AstraZeneca ima v EU dva proizvodna obrata - enega v Belgiji in enega na Nizozemskem. Prav iz zadnjega naj bi EU glede na navedbe neimenovanega predstavnika Unije ustavila izvoz v Veliko Britanijo.

EU naj ne bi dovolila izvoza od tam, dokler AstraZeneca ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti do Unije, je za agenciji Reuters in Bloomberg dejal predstavnik. Namesto da bi dovolili njihov izvoz, bi lahko tam proizvedene odmerke po njegovih besedah razdelili med države članice.

EU je sicer že januarja v luči težav z dobavo cepiv in posledično počasnim tempom cepljenja vzpostavila mehanizem za nadzor izvoza cepiv. Če podjetje ne izpolni obveznosti do EU, izvoza ni mogoče dovoliti. V začetku meseca je mehanizem v primeru izvoza cepiva iz Italije v Avstralijo tudi prvič uporabila.

Britanski obrambni minister Ben Wallace je že v nedeljo Unijo opozoril, da bila ustavitev izvoza cepiva kontraproduktivna in bi škodila ugledu Unije. Britanska državna sekretarka za zdravje Helen Whatelypa je danes EU po poročanju BBC posvarila pred "cepilnim nacionalizmom in protekcionizmom". Velika Britanija je sicer pri cepljenju uspešnejša od EU in je minuli konec tedna z vsaj enim odmerkom cepila že polovico vseh odraslih prebivalcev.