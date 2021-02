Bomo v Sloveniji prihodnji teden cepili vse starejše od 80 let?

Po besedah pristojnih naj bi v prihodnjem tednu precepili vse starejše od 80 let. Luka Renko s covid sledilnika o tej napovedi dvomi in opozarja, da v to starostno skupino sodi 115 tisoč Slovencev, po zadnjih podatkih pa jih je bilo cepljenih le dobrih 49 tisoč. Uresničitev napovedi je sicer odvisna od posameznih zdravstvenih domov. V Mariboru so tako že začeli cepiti starostno skupino nad 75 let. Srbija je medtem s Pfizerjem podpisala novo pogodbo o dobavi še 2,3 milijona odmerkov cepiva. Teh imajo že zdaj toliko, da brezplačno cepijo tudi državljane drugih držav.

V Srbiji so do danes cepili že več kot milijon ljudi, od tega jih je dobrih 600 tisoč prejelo že dva odmerka. Na cepljenje se prek srbske e-uprave lahko prijavi kdorkoli, tudi tujci, cepljenje pa je tudi zanje brezplačno. Cepijo s kitajskim Sinopharmom, ameriško-nemškim cepivom Pfizerja in BioNTecha ter ruskim Sputnikom. Rusi so medtem ta teden registrirali že tretje cepivo. "Rusi delajo po svojem postopku, ki ni v skladu s pravili dobre klinične prakse, zato so nekoliko hitrejši. Poleg Sputnika V zdaj razvijajo tudi Sputnik Light," pove dr. Borut Štrukelj z ljubljanske Fakultete za farmacijo. Pri tem naj bi bil zadosten že samo en odmerek.

Rusi registrirali že tretje cepivo.

Med cepivi, ki so jih odobrili v Evropski uniji, pa kljub temu ni še nobenega ruskega. Rusi so Evropsko agencijo za zdravila (EMA) sicer zaprosili za znanstveni nasvet za Sputnik, niso pa še vložili dokumentacije za registracijo. "Imajo zelo pomanjkljivo tretjo fazo kliničnega preizkušanja,"pojasni Štrukelj in doda, da o učinkovitosti cepiva ni nikakršnega dvoma.

Članice Evropske unije bodo zato verjetno prej prejele cepivo ameriškega giganta Johnsona & Johnsona in nemškega CureVaca, ki naj bi predvidoma marca dobila zeleno luč EME. Prihaja tudi prvo proteinsko cepivo družbe Novavax. "To pomeni cepivo, ki ni na osnovi RNA ali DNA. Ne govorimo o genetskem vplivu, ampak je klasično cepivo z delcem virusnega S proteina," pove Štrukelj. Tako lahko do poletja pričakujemo še tri nova cepiva. V drugem kvartalu si lahko obetamo več cepiv V Mariboru so medtem danes že začeli cepiti populacijo, starejšo od 75 let, ki ji bodo nato sledili še starejši od 70 let in posebej ranljivi kronični bolniki, ne glede na njihovo starost. "Starostna populacija med 70 in 80 let je številčno kar največja pri interesu za cepljenje. Tako smo jih imeli na seznamu 7643,"pove pomočnik direktorja za zdravstveno nego v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Aleksander Jus.

Cepljenje proti covidu-19 na Gospodarskem razstavišču.

"V preteklem tednu smo dobili največje število odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha. Dobili smo 280 vial," še doda Jus. To zadošča za cepljenje 1680 ljudi na Štajerskem. Sicer pa si v drugem kvartalu lahko tudi na ravni države obetamo nekoliko več cepiv. "V Slovenijo naj bi prišlo pol milijonov odmerkov mogoče do maja. Moramo pa vedeti, da je tudi prekuženost že prisotna in se morda lahko do junija približamo številki 50 do 60 odstotkom." Kar je tista spodnja meja, pravi Štrukelj, ki nam že lahko omogoči boljšo kakovost življenja.