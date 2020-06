Izredne razmere v Novem Pazaru, Hrvaška miri, Avstrija: postanki v Sloveniji niso zaželeni

V Srbiji pričakujejo, da bo sestanek kriznega štaba prinesel nove ukrepe. "Če ne obvladamo širjenja bolezni, bodo znova uvedeni najstrožji ukrepi," je za srbski Blic povedal vir iz kriznega štaba.

V Srbiji tako ugibajo, o kakšnih ukrepih je govora. Za zdaj se pričakuje obvezno uporabo mask v javnem potniškem prometu, gre za ukrep, ki ga številni enostavno ignorirajo. Prav tako bi lahko namesto priporočenega nošenja mask v javnih zaprtih prostorih to spet postalo obvezno.

Prav tako pa ne manjka pozivov k zaprtju diskotek in nočnih klubov, potem ko se covid-19 v srbski prestolnici najbolj širi med populacijo ljudi, starih od 20 do 40 let, krivdo za to pa pripisujejo predvsem intenzivnim stikom v tovrstnih lokalih.

"Vse je šlo narobe, ko se je nehalo spoštovanje ukrepov in se je začela množična organizacija zasebnih zabav, odvil pa se je tudi derbi Partizan-Zvezda, kjer ni nihče spoštoval pravil socialnega distanciranja," je za Blic dejal epidemiolog Branislav Tiodorović.

Izredne razmere v Novem Pazaru

Medtem se ob Beogradu po Srbiji pojavljajo nova žarišča. Med njimi Užice, vse slabše pa je tudi v Novem Pazaru, kjer imajo več kot 100 bolnikov z zapletenim potekom bolezni.

Po poročanju nova.rs so v kraju, kjer je okuženih že več kot 500 ljudi, razglasili izredne razmere, na pomoč je prišla vojska.

Zdravstveno osebje naj bi bilo tam na robu moči, mestni krizni štab pa naj bi med drugim v naročilu nujnih artiklov zapisal tudi, da potrebujejo 200 vreč za posmrtne ostanke.

Prav tako nujno potrebujejo medicinsko opremo, razpolagali naj bi namreč z le tremi ventilatorji. V mestu so, da bi ustavili širjenje bolezni, zaprli otroška igrišča, do 19. ure pa morajo vrata zapreti vse trgovine, pekarne, frizerski saloni ...

Božinović: Pri nas je 350.000 tujih gostov

Zaostrene razmere v Srbiji in v BiH, kjer so včeraj potrdili 108 novih okužb, kar je sicer manj kot dan prej, ko jih je bilo 178, sicer vplivajo tudi na dogajanje na Hrvaškem, kjer se pristojni trudijo rešiti turistično sezono – kolikor je to sploh mogoče.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović, ki vodi tudi štab civilne zaščite, se je pohvalil, da je pri sosedih "350.000 tujih gostov, kar je nekaj posebnega, in to ne samo v Evropi". Kljub povečanemu številu okužb, zaradi česar dogajanje pri sosedih budno spremlja tudi slovenska vlada, pa se zadnje dni hrvaška politika ukvarja predvsem s pomirjanjem javnosti.

"Pomembno je, da nimamo primerov s težkim potekom bolezni, nikogar nimamo na ventilatorju, prav tako dnevno spremljamo situacijo," je dejal Božinović.

Glede Đakova, ki je veliko žarišče okužbe, pa je dejal, da ima epidemiološka služba dogajanje pod nadzorom.

Vseeno pri sosedih razmišljajo o kakšnem ukrepu več, med drugim so po nočnih klubih razposlali inšpektorje, ki preverjajo, kako se izpolnjujejo navodila pristojnih služb. Prav tako hrvaške oblasti Hrvatom odsvetujejo potovanja v tujino, ne le v BiH, saj bi to, kot pravijo, pripomoglo k obvladovanju situacije.

Na Hrvaškem so sicer včeraj potrdili 67 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, s čimer se je število aktivnih primerov povzpelo na 435.