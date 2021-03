Srbija uvaja digitalna potrdila o cepljenju, v pogajanjih s Slovenijo

Srbija je še pred podrobnejšimi smernicami Evropske unije že pripravila digitalna potrdila o cepljenju, ki bodo omogočila lažje gibanje in potovanje zunaj meja države, je dejala srbska ministrica za trgovino, turizem in telekomunikacijo Tatjana Matić. Prebivalce je opomnila, da je množično cepljenje ključ do potovanja in prostega gibanja zunaj meja države.

Za Radiotelevizijo Srbije (RTS) je Matićeva dejala, da so nekatere države, vključno z Grčijo, Izraelom in Slovenijo, že zainteresirane za pogajanja o priznanju potrdil. Dodala je, da ne gre za t. i. covidne potne liste, ampak potrdila o cepljenju. "Digitalno potrdilo bo vsebovalo podatke, kdaj ste bili cepljeni, ali ste opravili hitri ali PCR-test na novi koronavirus in ali ste negativni," je za RTS pojasnila Matićeva in opozorila, da naj EU v kratkem zagotovi natančnejše informacije o videzu in načinu omenjenega sistema in potrdila o cepljenju. Evropska komisija namerava še ta mesec predstaviti zakonodajni predlog za uvedbo"digitalnega zelenega potnega lista" o cepljenju proti covidu-19. Po njenih besedah je ena od možnosti ta, da bo digitalno potrdilo dostopno v obliki aplikacije za mobilne telefone z vsemi potrebnimi varnostnimi preverjanji. Ministrica je obenem dejala, da morajo državljani razumeti, da je "ključ do prostega gibanja in potovanja množično in hitro cepljenje". "Dejstvo, da je Srbija v evropskem vrhu po številu cepljenih, nas postavlja v položaj, ki nam omogoča pogajanja o pogojih potovanja. Vendar to ni dovolj, precepiti moramo večino prebivalstva, množično cepljenje se mora nadaljevati," je še dodala Matićeva. V Srbiji dnevno okuženih več kot 4000 ljudi Če bo trend okužb v Srbiji še naprej vztrajal, z več kot 4000 novookuženimi na dnevni ravni, bo pristala na rdečem seznamu, in s tem bodo ogrožena vsa pogajanja o priznanju potrdila. V torek so v Srbiji potrdili 20 smrti zaradi novega koronavirusa, novookuženih je bilo 4576. Tako na današnji dan skupno število potrjenih okužb znaša 494.106. Ob sedanjem trendu širjenja okužb bo še pred koncem tedna število potrjenih okužb preseglo pol milijona. Prvi primer okužbe so potrdili 6. marca lani. Po zadnjih uradnih podatkih so od začetka množičnega cepljenja od konca decembra cepili že 1.704.790 oseb, drugo cepivo pa jih je prejelo 623.424.