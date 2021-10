Srbija postala država z najvišjo stopnjo okužb

Bolnišnice po državi že nekaj časa opozarjajo, da so tik pred tem, ko se bo treba odločati, kdo bo dobil kisik in kdo bo ostal brez njega. Med tistimi, kjer razmere postajajo vse bolj kritične, je bolnišnica v Vršcu, mestu s slabimi 37 tisoč prebivalci. Trenutno beležijo 530 aktivnih primerov okužbe, v bolnišnici se zdravi 61 ljudi, med njimi pa le trije ne potrebujejo kisika. "Še nikoli nismo imeli tolikšne porabe kisika kot včeraj, številka je tri tone. To priča o težkih kliničnih slikah naših pacientov, " je danes povedal direktor bolnišnice Ivan Ivanović . 85 odstotkov pacientov na intenzivni negi ni cepljenih, je dodal. Zavod za javno zdravje iz Pančeva, pod okrilje katerega sodi Vršac, je epidemiološke razmere v mestu ocenil kot katastrofalne.

Kavarne, bari in restavracije morajo notranje prostore zapreti do enih zjutraj, zunaj omejitev ni. Prodajalne lahko delujejo 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Zapovedane so maske in varnostna razdalja, a nadzora praktično ni. Sledenje pravilom tako vse bolj postaja osebna odločitev, zdravstveni delavci, ki vlado pozivajo, naj zaostri ukrepe, pa za zdaj ostajajo neuslišani. "Covidna potrdila je nemogoče preverjati, tako kot je nemogoče nadzorovati nošenje mask v notranjosti, " jim je pred dnevi javno odgovorila premierka Ana Brnabić .

Zaradi covida-19 umrlo trikrat več ljudi, kot so uradno priznali

Na vladni spletni strani, na kateri spremljajo dogajanje, povezano z epidemijo, so lani uradno zabeležili 3130 smrti. To je le tretjina vseh umrlih zaradi covida-19 v letu 2020, poroča spletni medij Balkan Insight, ki je podatke pridobil od srbskega statističnega urada. Sama številka sicer ni nova, je pa osvetlila, kakšno zavajanje javnosti si je privoščila vlada v Beogradu.

Zaradi dvomov v številke so maja letos sporočili, da bo posebna komisija še enkrat preverila podatke o umrlih. Konec junija se je nato minister za zdravje Zlatibor Lončar pohvalil, da so "pregledali vso zdravstveno dokumentacijo, vse, kar je bilo možno, mrliške liste, izjave sorodnikov in prijateljev umrlih, vse, kar smo sploh lahko dobili v povezavi s koronavirusom, in ugotovili, da je leta 2020 umrlo 10.356 ljudi". Zdaj se je izkazalo, da v resnici komisija ni imela niti približno tako obsežnega in zahtevnega dela: vse, kar so morali storiti, je bilo, da preverijo na statističnem uradu, koliko mrliških listov so lani izdali. Z drugimi besedami: javnosti so razkrili podatke, ki so bili oblastem že znani.

Z izsledki so soočili tudi Ano Brnabić, ki je vse zanikala. "Res mislite, da bi storili nekaj takega? Zakaj bi storili kaj takega?" je odgovorila z vprašanjem. Ob tem je zanimivo, da ne glede na zgornje številke uradno še vedno poročajo o precej manj smrtih, epidemija naj bi doslej zahtevala 8841 življenj.