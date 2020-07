'Srbski Bergamo': zdravstveno osebje v Novem Pazarju premierki obrnilo hrbet

Epidemija koronavirusa v Srbiji se stopnjuje, v ponedeljek so potrdili rekordno število dnevnih okužb, kar 276. Novo žarišče epidemije je postal Novi Pazar, kjer primanjkuje tako zdravstvenega osebja kot nujne medicinske opreme. Jezni meščani pa pravijo, da jim je država obrnila hrbet ter ignorirala stanje, da bi lahko izpeljala volitve. Mesta se je že oprijelo ime "srbski Bergamo".

Epidemija koronavirusa v Srbiji se stopnjuje, v ponedeljek so potrdili rekordno število dnevnih okužb, kar 276. Največ okuženih sicer prihaja iz Beograda, a situacija je najhujša v Novem Pazaru. Zaradi izrazite in hitre rasti števila okužb tu vladajo izredne razmere. Prepovedano je zbiranje več kot pet oseb na javnih krajih, gostinski objekti so lahko odprti od 7. do 19. ure. Za isto mizo ne smeta sedeti več kot dve osebi, med mizami mora biti zagotovljena varnostna razdalja dveh metrov. "Iz prvega vala smo takoj prešli v drugega. Stanje je mnogo hujše, kot je bilo. Naše kapacitete so polne, zgolj danes smo premestili 12 bolnikov v klinični center Bežanijska kosa, da bi imeli prostor za nove bolnike," je za Blic pred dnevi dejal direktor splošne bolnišnice Novi Pazar, Meho Mahmutović. Včeraj pozno zvečer pa so ga prepeljali v Beograd zaradi poslabšanje zdravstvenega stanja - tudi on je namreč okužen s koronavirusom.

Novi Pazar je v torek obiskala srbska premierka Ana Brnabić, skupaj z zdravstvenim ministrom Zlatiborom Lončarom. Obiskala sta tamkajšnjo bolnišnico, kjer pa ju je pričakala jezna množica meščanov, ki pravijo, da jim država ni pomagala, temveč jim je obrnila hrbet ter ignorirala vse hujši izbruh, da bi se lahko izpeljali volitve. Premierko in ministra so tako izžvižgali. Odgovarjati pa sta morala tako na števila vprašanje glede pomanjkanja medicinske opreme ter števila smrtnih žrtev. Zgolj v Novem Pazaru naj bi v zadnjem tednu po nekaterih podatkih zaradi koronavirusa umrlo okoli 100 ljudi, medtem ko uradne vladne številke prikazujejo povsem drugačno stanje. Lončar je tako včeraj na vprašanje o vladnih podatkih smrtnih žrtev dejal, da je v Novem Pazaru umrlo "zgolj" osem ali devet ljudi, za katere obstaja velika verjetnost, da so umrli zaradi covid-19. Poleg tega je dejal, da so številni okuženi ostajali doma, v bolnišnico in na testiranje pa odšli šele, ko se je njihovo zdravstveno stanje že poslabšalo. "Poznam 10 ljudi, ki so jim umrli starši. Po dve, tri osebe iz iste družine. Vsak pozna vsaj pet umrlih - na kaj še čakamo," pa je za Nova.rs dejal Aladin Paučinac, eden izmed meščanov, ki je pričakal premierko pred bolnišnico. Pravi, da jim država ni poslala potrebne pomoči. Da je mrtvih veliko več kot prikazujejo uradne številke, meni tudi njegov someščan: "Vsak dan imamo po 10-15 osmrtnih, vse z istim datumom."Premierko in ministra je pričakala tudi Senada Jašarević, ki je le dan prej zaradi covid-19 izgubila mamo, njen oče je v slabem zdravstvenem stanju - a mesta v bolnišnici zanj ni. Premierki je med drugim dejala, da je bilo dovolj laži:"Laž je, da imamo kisik, da imamo zdravstvene delavce. Ničesar nimamo. To je kolaps. Ne delajte se norca iz nas, ne rabimo vaših besed, volitve so že mimo. Ali so pomembnejše od naših življenj?"

Hladen sprejem je za premierko in zdravstvenega ministra pripravilo tudi zdravstveno osebje, ki jima je v znak protesta obrnilo hrbet. V bolnišnici zdravi več kot sto okuženih, a primanjkuje tako zdravstvenega osebja kot ventilatorjev. Včeraj je sicer sem prispel kamion z nekaj opreme, med njimi ventilatorji, razkužili in zaščitnimi oblekami za zdravnike.

