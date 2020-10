Srbski epidemiolog: Število smrti je bilo okoli trikrat večje, kot je sporočila vlada

"Šele čez dva meseca se vračajo podatki, ki so vpisani v mrliški list. Sedaj bodo prispeli ti podatki za junij," je dodal in povedal, da je sam obdelal podatke do junija, ko je bilo trikrat več smrtnih primerov, kot je pokazal sistem oziroma kot jih je bilo pisno prijavljenih. Izpostavil je še, da se to stalno dogaja, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug .

Na podlagi podatkov o smrtnosti in podatkov beograjskega inštituta za javno zdravje je Kon namreč ugotovil, da je bilo od marca do junija 210 smrti zaradi covida-19. Zaradi pljučnice, ki je niso podrobneje pojasnili, sta umrli še 102 osebi. Po njegovem mnenju bi moralo biti med njimi tudi veliko bolnikov s covidom-19. Po uradnih podatkih je bilo v Beogradu med marcem in junijem le 118 smrtnih primerov zaradi covida-19, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Portal balkanske raziskovalne novinarske mreže (Birn) Balkaninsight je junija na podlagi neobjavljenih podatkov srbske vlade poročal, da je v Srbiji med 19. marcem in 1. junijem umrlo 632 ljudi s covidom-19 in ne 244, kot so takrat kazali uradni podatki.

Na podlagi analize podatkov vladnega informacijskega sistema o covidu-19 so ugotovili, da so med 17. in 20. junijem dnevno beležili najmanj 300 okužb, kar je veliko več kot so takrat sporočale oblasti. Takrat so poročale o največ 97 primerih okužbe v enem dnevu. V inštitutu Batut, ki upravlja informacijski sistem, na ugotovitve Birna niso hoteli odgovoriti, vladni predstavniki, tudi predsednik Aleksandar Vučić, pa so jih zavrnili.

Javnost, kitična do vlade, je razliko v številu povezala s prizadevanji oblasti za pripravo parlamentarnih volitev, ki so potekale 21. junija. Po volitvah se je tudi uradno hitro povečalo število okužb in smrtnih primerov. Razmere so se medtem znatno izboljšale.

Po uradnih podatkih so v Srbiji od začetka epidemije skupno potrdili 33.551 primerov okužbe in 749 smrtnih primerov. V sredo so poročali o 72 novih okužbah in nobenem smrtnem primeru.

Srbski predsednik Vučić je v sredo zagotovil, da bodo v Srbiji izvedli popolno revizijo smrti od začetka epidemije, da bi ugotovili, ali se število smrti sklada s številom iz informacijskega sistema. Prepričan je, da večjih razlik ne bo, saj da so oblasti od začetka vse podatke transparentno prikazovale in niso ničesar prikrivale. Dodal je še, da je razumel, da je Kon govoril o splošni smrtnosti in ne smrtnosti zaradi covida-19, poroča Tanjug.