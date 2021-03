Pet premierjev s Kurzem o dostopnosti in dobavi cepiv

Potem ko so predsedniki vlad v nedavnem pismu, ki so ga naslovili na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, opozorili na enakopravno dostopnost in dobavo cepiv proti covidu-19, se bodo danes na to temo sestali in pogovarjali pri avstrijskem kanclerju Kurzu na Dunaju.

Predsednik vlade Janez Janša se bo ob 12.30 na Dunaju pri avstrijskem zveznem kanclerju Sebastianu Kurzu udeležil delovnega srečanju na temo distribucije cepiv med državami članicami EU. Premier Janša je odpotoval na Dunaj k zveznemu kanclerju Kurzu. Sestanka se bosta udeležila tudi predsednik češke vlade Andrej Babiš in predsednik bolgarske vlade Bojko Borisov, predsednik latvijske vlade Arturs Krišjanis Karinš in predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković pa bosta na njem sodelovala prek videopovezave. Pogovori voditeljev bodo osredotočeni na enakopravno dostopnost in dobavo cepiv proti covidu-19, na kar so predsedniki vlad opozorili tudi v nedavnem pismu, ki so ga naslovili na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela. V omenjenem pismu so voditelji na predsednika Evropskega sveta naslovili tudi poziv, da o enakopravni dobavi cepiv za vse države članice vsi voditelji in voditeljice držav članic EU čimprej opravijo razpravo. Po srečanju, okoli 14. ure, bo sledila tudi novinarska konferenca.