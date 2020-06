Sreda minila brez novih okužb, Slovenci odslej znova dobrodošli v Avstriji

Po opravljenih 828 testiranjih na novi koronavirus v Sloveniji nismo potrdili nove okužbe, prav tako nismo zabeležili nobene smrtne žrtve. V bolnišnici se zaradi covida-19 zdravi samo še pet bolnikov. Meja z Avstrijo je za slovenske državljane odslej znova odprta, v soboto pa na delovni obisk v Ljubljano prihaja italijanski zunanji minister. Srečal se bo s slovenskim zunanjim ministrom Anžetom Logarjem, osrednja tema pogovora pa bo predvsem odprtje slovenske meje za italijanske državljane.

V sredo so pristojni po podatkih ministrstva za zdravje opravili 828 testiranj na novi koronavirus. Pozitivnih primerov ni bilo, prav tako nismo zabeležili novih smrtnih žrtev. V bolnišnici se zaradi okužbe zdravi še pet pacientov, intenzivno nego pa je v torek zapustil zadnji bolnik.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V povezavi z okužbo mariborskega osnovnošolca so na OE NIJZ Maribor že včeraj povedali, da so izsledili še 17 novih kontaktov in karanteno odredili 42 ljudem.Na testiranju sta bila poleg osnovnošolca pozitivna tudi njegov brat in eden od staršev, na šoli pa so se posledično odločili, da bodo preventivno v karanteni razred okuženega šolarja in njihova razredničarka. Za 14 dni morata v karanteno tudi sodelavca potrjeno okuženega starša.

Vsakršen simptom ali znak dihalne okužbe je zadosten razlog za testiranje na okužbo z novim koronavirusom, a od izsledenih kontaktov zaenkrat simptomov nima še nihče. Imajo navodila, da v primeru, da se ti simptomi pojavijo, kontaktirajo osebnega zdravnika, v nasprotnem primeru pa se lahko po 14 dneh vrnejo v normalno življenje. Včerajšnji dan je sicer zaznamovalo odprtje meja. Z današnjim dnem za slovenske državljane meje odpira Avstrija, že včeraj jih je odprla tudi Italija, a je bilo na meji veliko zmede. Slovencem namreč ob prihodu v Italijo ni treba za 14 dni v karanteno, po drugi strani pa je za italijanske državljane še vedno obvezna 14-dnevna karantena po vstopu v Slovenijo, razen v primeru 17 izjem. Te med drugim veljajo za tiste, ki imajo v Sloveniji rezervirane nočitve, lastnike nepremičnin v Sloveniji in tiste, ki pridejo iz zdravstvenih razlogov. Izjeme so tudi delovni migranti, imetniki diplomatskih potnih listov in tisti, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.

Prost vstop v Slovenijo bo za italijanske državljane mogoč šele, ko bo Slovenija Italijo uvrstila na seznam držav za prost vstop, na katerem sta sedaj le Hrvaška in Madžarska. Priporočilo za to mora dati Nacionalni inštitut za javno zdravje, vlada pa ga sprejeti. Epidemiologi slovenskega in italijanskega inštituta za javno zdravje so v torek poudarili, da glede odprtja meje nimajo večjih zadržkov, saj je epidemiološka slika v obeh državah dobra.

icon-expand Zaradi številnih nejasnosti glede prehajanja meje je bilo v sredo na meji z Italijo veliko zmede. FOTO: Aljoša Kravanja