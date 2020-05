Srednješolci se v tem šolskem letu ne bodo vrnili v razrede

Šolska ministrica je odločitev o nadaljevanju šolanja za učence od 4. do 8. in dijake od 1. do 3. razreda, ki se trenutno še šolajo od doma, sprejela včeraj po sestanku s šolniki in NIJZ, a je pred jutrišnjim potrjevanjem na vladi ne želi razkriti.

Vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beovićje sicer na današnji novinarski konferenci na vprašanje o odprtju šol in vrtcev v celoti povedala, da se moramo zavedati, da "niti kadrovsko niti prostorsko ni mogoče izvajati pouka za vse učence, da bi bili razdeljeni v manjše skupine, tako da nek kompromis predstavljajo običajni razredi, ki jih potem epidemiološko obravnavamo kot neko skupino ali družino".

"Če zboli eden od učencev, je seveda treba cel razred upoštevati kot visoko tvegane, tesne stike. Seveda je to težje narediti v razredu, ki ima 25 učencev, kot v taki manjši skupini, kjer je učencev od 10 do 12, ampak še vedno je to mogoče zamejiti v skupini tega običajnega razreda, ob predpostavki, da se ta razred ne meša z drugimi razredi," je dejala. Ob tem je pojasnila, da bi v primeru mešanja oddelkov morali v epidemiološki anketi in zamejevanju izbruha obravnavati nekaj sto učencev in vse njihove učitelje, "kar je pa bistveno težje izvedljivo in bolezni ne bi mogli zamejiti".

Predstavniki šol so sicer v torek znova predlagali sprostitev ukrepov, da bi se lahko v šole vrnilo čim več oz. po možnosti vsi šolarji, ki se še šolajo doma. "Ali bo to 1. junij ali 8. junij, nam je pravzaprav vseeno. Ne moremo pa več deliti ali delno sprejemati," je po torkovem sestanku povedal predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan. Ponovil je, da so ukrepi, ki jih je za šolstvo predvidel NIJZ, s pedagoškega vidika in vidika izvedbe šolanja neživljenjski.