Srednješolec Tim 13 ur v skafandru pomaga okuženim starostnikom

Ena takih je tudi zgodba srednješolca Tima Baumkirherja , ki je skrb za obolele starostnike s covidom-19 postavil pred lastno zdravje in ugodje. V zapisu , objavljenem na spletni strani zdravstvene šole, ki jo obiskuje, je opisal, kako poteka njegovo delo v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. "Živijo, sem Tim," začne svoj zapis dijak četrtega letnika in pojasni, da je že ob koncu prvega letnika preko študentskega servisa začel z delom v Trubarjevem domu upokojencev, kjer se je zelo dobro ujel z zdravstvenim osebjem in postal del ekipe.

Ko je koronavirus oktobra vdrl v omenjeni dom starostnikov in je bilo okuženih 60 stanovalcev, pa tudi tretjina zaposlenih, so ga poklicali iz doma in ga vprašali, ali je še pripravljen delati pri njih. Vprašali so ga tudi, ali bi lahko delal s kovidnimi bolniki. "Ker sem vedel, kakšen je izpad kadra, poleg tega pa vsi zaposleni tudi niso primerni za delo s kovidnimi pacienti, sem jim rekel, da me lahko premestijo tudi na enoto za covid-19". Kot pojasnjuje Tim, je šele na takrat videl, kaj lahko povzroči novi koronavirus in kako naporno je delo zdravstvenih delavcev.

"Naj na hitro opišem, kako je videti moj dan. Zjutraj se ob 6:20 oblečemo v plastične skafandre. Čez si damo dvojne rokavice, spodnje z lepilnim trakom zalepimo na skafander, da okužba ne more do nas. Prav tako si zalepimo zaščito za obutev. Nadenemo si masko FFP3, ki nudi najboljšo zaščito pred okužbo, žal pa se pod njo zelo težko diha. Čez glavo si poveznemo kapuco skafandra, ki sega vse do oči, čez pa damo še vizir,"opisuje začetek svojega 13-urnega delovnega dne. "Začnemo z jutranjo nego, voda pa nam že po prvi uri in pol teče v grlo, saj zamujamo z zajtrkom. Ob 8:00 hitimo z zajtrkom in hranjenjem ljudi. Ko si ob 9:00 od vsega skupaj že res utrujen, te čaka še veliko dela. Po hrbtu ti teče znoj, veš pa, da boš v tem vročem, preznojenem skafandru še vsaj dve uri. Noro te srbi oko, pa se ne moreš popraskati, ker si ves kontaminiran z virusom. Da sploh ne govorimo o tem, da sline sploh ne moreš več požirati, ampak ne greš pit, ker veš, da boš porabil vsaj 10 minut (ki so zlata vredne, ker imaš še veliko dela), da se slečeš in nazaj oblečeš. O tem, da bi šel lulat, pa niti ne upaš pomisliti. Takrat nekdo v sobi pozvoni z zvončkom in moraš z nasmehom priti v sobo in s skrbjo vprašati, kaj želi."