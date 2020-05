Stabilnost koalicije druge republike

V času, ko se je epidemija pri nas začela širiti, pa je uspela skupaj stopiti koalicija pod vodstvom Janeza Janše, ki si lahko – poleg nas državljanov – pripiše del zaslug za zgornji rezultat. Če ne drugega je z določenimi psihološkimi prijemi poskrbela, da nas je večina državljanov upoštevala ukrepe za zajezitev epidemije, ki so za dva meseca spremenili naš način življenja – da smo se povečini zadrževali doma, z razkuženimi rokami in maskami hodili le po najnujnejših opravkih, da nismo veseljačili in množično prehajali občinskih meja. A je politika med državljani v tem času vseeno pustila grenak priokus. Trenutno imamo verjetno najbolj polariziran politični prostor med državami EU.

Po podatkih Our World in Data smo bili na dan razglasitve konca epidemije na četrtem mestu med državami EU po nizkem številu obolelih. Manj so jih zabeležili le Malta, Ciper in Latvija. Po nizkem številu smrti med državami EU se uvrščamo na deveto mesto. Deveti smo tudi po nizkem številu obolenj na milijon prebivalcev, po številu smrti na milijon prebivalcev pa smo v zlati sredini. Ni kaj, državljani Republike Slovenije smo dobro stopili narazen v času karantene in uspeli preprečiti še večjo tragedijo.

Poleg borb z zajezitvijo epidemije covida-19 in njenih gospodarskih posledic, ki so zaznamovale prva dva meseca nove vlade, se je v tem času zgodilo tudi kar nekaj stvari, ki so med državljani sprožile razburjenje. Vprašljivi posli s posredniki zaščitne in zdravstvene opreme, menjave glavnih vodstvenih kadrov na čelu represivnih organov, depeše mednarodnim institucijam, neomikano komuniciranje političnih funkcionarjev, napoved vojne medijem s strani predsednika vlade in rahljanje okoljevarstvenih standardov, zaradi česar se zna zgoditi, da bo naša prelepa zelena Republika Slovenija kmalu postala precej bolj siva in smrdljiva. Kljub aferam in množičnim protestom pa koalicija, zbrana okoli Janše, ostaja relativno stabilna.

Janša je namreč v času koronakrize, ko so »lamestream« mediji nabijali Tonina zaradi rihtanja zaščitne opreme in Počivalška za rihtanje zdravstvene, oba partnerja zaščitil in jima medijsko pokril hrbet. S tem je ubral drugačen pristop pri vodenju koalicije, kot so ga uporabljali levi voditelji v preteklosti, ko so si koalicijski partnerji drug drugemu metali polena pod noge in v javnosti pogosto obračunavali med sabo. Verjetno lahko to pripišemo konkurenčnemu boju levih strank za volivce istega bazena, ki so bolj volatilni od desnih in pogosto menjavajo svoje volilne izbire, med tem ko partnerji v trenutni, desni koaliciji, ne tekmujejo v nagovarjanju istih volivcev. Zato je vsem trenutnim koalicijskim partnerjem v interesu, še najbolj pa SDS, delovati složno in strateško nagovarjati svoje baze.

S tem, ko je Janša medijsko zaščitil »namočene« člane koalicije, je utrdil zaupanje med soodvisnimi koalicijskimi partnerji. To je storil preko dveh platform. Primarno preko novega režimskega medija Nova24TV, ki je zadolžena predvsem za ustvarjanje javnega mnenja med desnimi volivci in slikanja alternativne realnosti. Tako alternativne, da če bi nekdo vsakodnevno spremljal omenjeni portal in zgodbe primerjal s poročanjem katerega od »lamestream« medijev, bi dejansko dobil občutek, da živimo v dveh različnih republikah.