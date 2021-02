Stanje epidemije se izboljšuje, a novih sproščanj še ni pričakovati

V trenutnih razmerah glede sproščanja ukrepov tokrat ne pričakujemo ničesar novega. A število okužb in predvsem bolnikov s covidom se v slovenskih bolnišnicah zmanjšuje, kljub temu, da so za nami težki trije meseci. Nekaj osnovnih statistik pa nikakor ne smemo spregledati, smrtnost v Sloveniji je bila v novembru in decembru občutno višja, v celotnem letu 2020 pa smo imeli več kot 3600 smrti nad povprečjem. In tudi evropske države so imele med marcem, ko se je epidemija začela, in novembrom 2020, 450.000 smrtnih primerov več kot v tem obdobju med letoma 2016 in 2019.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:47 audio-control-play-line Iz SVETA: Zgovorne številke epidemije 01:02 audio-control-play-line Iz SVETA: Novih sproščanj ni pričakovati icon-chevron-left icon-chevron-right