Starejšega moškega pomotoma razglasili za mrtvega in ga odpeljali v mrtvašnico

V kitajskem Šanghaju so starejšega prebivalca doma za starejše pomotoma razglasili za mrtvega in ga v vreči za trupla odpeljali v mrtvašnico. Da je moški pravzaprav še vedno živ, so mrliški delavci ugotovili med prenosom vreče. Trenutek spoznanja je mimoidoči ujel tudi na videoposnetek, od takrat pa se je hitro razširil po spletu.

Videoposnetek, ki ga je posnel mimoidoči, prikazuje trenutek, ko se več delavcev v zaščitni opremi zave, da je moški v mrliški vreči še vedno živ. Incident se je zgodil v Šanghaju, posnetek pa je po objavi hitro postal viralen. Oseba, ki je posnela celotno dogajanje, medtem komentira: "V domu za starejše je takšna zmešnjava, da so za mrtvo označili živo osebo. To je res neodgovorno." Dogodek je med ljudmi sprožil grozo in ogorčenje, poroča CNN. Ob tako hudi napaki pa so mnogi podvomili v oblast. Šanghaj je sicer dolgo veljalo za najbolj napredno in moderno kitajsko mesto.

Mnogi drugi so ob tem poudarili še, da bi moškega lahko pokopali ali kremirali, če mrliški delavci ne bi dovolj zgodaj odkrili, da je moški še vedno živ. V izjavi, ki jo je okrožna vlada podala dan po incidentu, so sporočili, da je moški trenutno v stabilnem stanju. Iz okrožnega urada za civilne zadeve in urada za socialni razvoj so bili medtem zaradi dogodka odstavljeni trije uradniki, odstavljena pa je bila tudi vodja doma za ostarele, so sporočili. Posledica napačne razglasitve smrti je pokopala tudi zdravnika, ki je bil vpleten v dogajanje. Preklicali so mu namreč licenco ter zoper njega začeli preiskavo. Hudi ukrepi ob širjenju okužb na Kitajskem Šanghaj se sicer že od začetka marca spopada z izbruhom koronavirusa, vse od 31. marca pa v mestu velja popolna zapora javnega življenja. To finančno središče je namreč postalo vir širšega izbruha na Kitajskem. Število primerov namreč še vedno narašča, zaradi česar se zapirajo tudi druga kitajska mesta.

icon-expand Širjenje koronavirusa na Kitajskem FOTO: AP

Zapora javnega življenja je skoraj vsem 25 milijonom prebivalcem več tednov onemogočila zapustitev svojih domov, kar je povzročilo tudi logistični kaos. Številnim je namreč onemogočen dostop celo do osnovnih dobrin, kot so hrana, voda, medicinski izdelki in celo zdravstvena oskrba, povezana s covidom. Prejšnji teden so oblasti sicer sporočile, da bi lahko nekatere soseske začele sproščati covidne ukrepe, če v zadnjih dveh tednih niso prijavile nobenega primera okužbe. Od torka sicer v lockdownu ostaja več kot 8,2 milijona prebivalcev Šanghaja. Število novih okužb se medtem povečuje tudi v Pekingu, kjer so zaradi izbruha zaprte šole in tudi drugi javni prostori, kot so knjižnice in nakupovalna središča.