Starejši od 50 let bodo morda cepljeni že pred prvim majem

Kdaj lahko – vsaj po strategiji – vabilo na cepljenje pričakujejo starejši od 50 let? To je namreč nova prednostna skupina, v cepilno strategijo je bila dodana pred tremi dnevi. Nekateri cepilni centri so cepivo za to skupino že naročili in ga pričakujejo v četrtek. Prijavljeni bodo torej lahko morda cepljeni še pred prvim majem.

Po besedah koordinatorja za logistiko cepljenja Jelka Kacina bo strategija, ko bodo cepljeni starejši od 50 let, še dopolnjena. V prednostno skupino naj bi bili naslednji uvrščeni starejši od 40 let, nato pa starejši od 30 let. Da bi bilo na voljo več cepiva, bodo prebolevniki po novem cepljeni šele osem in ne šest mesecev po bolezni, in to le z enim odmerkom, pa je zapisano v novih priporočilih NIJZ.

Čakamo tudi, da se začne cepljenje s cepivom proizvajalca Johnson in Johnson. Po besedah Kacina bodo cepilni centri naslednji teden že lahko naročiti tudi to cepivo. Ali je torej že dobilo zeleno luč Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke? Na Agenciji nam tega še niso potrdili.

Včeraj bi moralo biti sicer v Bruslju cepljenih okrog 300 diplomatov in njihovih družinskih članov. A se je zapletlo. Cepivo bi moralo v Bruselj peljati vladno letalo falcon, ki pa se je že v petek pokvarilo, zato v soboto ni poletelo, so nam potrdili na ministrstvu za obrambo. Letalo naj bi bilo popravljeno prihodnji teden, diplomati pa po naših informacijah novega datuma za cepljenje še niso dobili.