Starša in trije otroci v restavraciji niso smeli sedeti za isto mizo

Tako kot številne slovenske družine se je sončni vikend na slovenski Obali prejšnji teden odločila preživeti tudi petčlanska družina s Štajerske. "Po sprehodu na slovenski Obali smo želeli otroke peljati na pico, ker so bili pridni, ampak smo bili v gostilni zavrnjeni, ker nas je preveč," pripoveduje mama treh mladoletnih otrok, ki ne želi biti imenovana. Kot še dodaja, so si prosto mizo že kmalu poiskali drugje, a tudi tam doživeli hladen tuš. "Lahko smo se samo obrnili, otroci so bili lačni, do večera niso jedli drugega kot sendviče. V restavraciji blizu doma smo nato vzeli pico za domov in smo potem jedli doma ob sedmih zvečer."

V obeh lokalih naj bi jim sicer predlagali, naj sedejo za dve ločeni mizi, saj da lahko za eno obedujejo največ štiri osebe.

Da ne gre za namerno diskriminacijo, temveč da gostinci v strahu pred inšpektorji zgolj slepo sledijo nesmiselnemu in popolnoma neživljenjskemu ukrepu, pa opozarjajo v Sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). "Še posebej pa vztrajamo, da se spremeni odpiralni čas, ki se mora podaljšati glede na letni čas vsaj do 22. ure, in da se odpravi obvezna razdalja metra in pol med posameznimi stoli za isto mizo," pravi predsednik sekcije Blaž Cvar.

Omenjenim predlogom naj bi bili po naših informacijah naklonjeni tudi v strokovni skupini, ta pa naj bi spremembe vladi predlagala že jutri.