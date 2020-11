Starši in šolniki enotni: Otroci bi se morali v šole vrniti čim prej

Predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic osnovnih šol Gregor Pečan je dejal, da je bila četrtkova odločitev vlade o tem, da bo pouk za vse otroke do nadaljnjega potekal na daljavo, sicer pričakovana, a da so vseeno upali na drugačen razplet. Kot je razkril v oddaji24UR ZVEČERso še pred sejo vlade obrnili na šolsko ministrico Simono Kustec z apelom, naj pouk – vsaj za otroke do 5. razreda – poteka v šoli.

Poleg tega opozarja, da epidemiološka situacija ni v vseh regijah enaka, nekje je boljša, drugje slabša, a kljub temu ostajajo zaprte vse šole po Sloveniji. "Ugotavljamo, da je epidemija v celoti razgalila neavtonomnost šol. Sistem pri nas je popolnoma centraliziran – po vsej državi moramo delati tako, kot odločijo v centru." Na argument vlade, da morajo vsem otrokom zagotoviti enake pogoje za šolanje, pa Pečan odgovarja: "Smatramo, da gre ob tej enakosti, o kateri politiki kar naprej govorijo, za zniževanje standarda vsem učencem."

"Starši smo si strašno želeli, da se otroke pošlje nazaj v šolo," pa je poudarila tudi Lara Romih z Zveze aktivov svetov staršev. Poudarila je, da je pouk na daljavo staršem predstavlja velik stres in napor. Skrajno neodgovorno je tudi, da vlada vse odločitve v zvezi z ukrepi v šolstvo sporoči tako pozno, je dodal Pečan."Časa imamo le 48 ur," je dejal in poudaril, da ni realno, da v tako kratkem času, denimo, najde zamenjave za učitelje, ki so bolni in tudi dela od doma ne morejo opravljati.