Starši v lekarni prevzamejo brezplačne teste, nato jih prodajo po spletu

Na spletnem mestu bolha.com zasledimo oglas: prodam devet hitrih testov na novi koronavirus, so originalno zapakirani, s certifikatom in navodilom za uporabo. Pokličemo na telefonsko številko in oseba pove, da so teste dobili v lekarni. Cena za pet testov: 15 evrov. "Ko bi jih prevzeli, pa bi se dogovorili za denar. Najboljše, da prinesete kar gotovino," pove 'prodajalec' ter pojasni, da so teste brezplačno prejeli njegovi otroci in da jih trenutno ne potrebujejo, ker so covid ravnokar preboleli.

Tudi v eni izmed manjših lekarn na Gorenjskem, v kateri se javno ne želijo izpostavljati, so nam potrdili, da nekateri starši že kar ob prevzemu testov povedo, da jih bodo prodali.

Testov primanjkuje tudi v Ljubljani in Mariboru

Povpraševanja je sicer vedno več, testov pa tako v nekaterih enotah zmanjkuje. Od tega tedna se namreč učenci, dijaki in študenti samotestirajo dvakrat tedensko. Za osnovnošolce to sicer ostaja prostovoljno, je pa po novem priporočeno za učence od prvega razreda dalje. V lekarnah pa jim tako pripada ne več pet, temveč deset brezplačnih testov.

V Koroških lekarnah pravijo, da so se slovenske lekarne srečale s problemom, kako upravičence v kar najkrajšem času oskrbeti s testi, potrebe pa so se povečale za kar štirikrat. To so tudi ključni problemi, zaradi katerih v kateri izmed lekarn občasno zmanjka testov, pojasnjujejo in dodajajo: "Vsi, ki v lekarnah skrbimo za preskrbo s testi, smo v teh dneh vložili nemalo naporov, da bi upravičenci teste prejeli čim prej."

Da zaradi velikega povpraševanja v zadnjih dneh v nekaterih njihovih enotah zmanjkuje testov, so nam potrdili tudi v ljubljanskih in mariborskih lekarnah. Plačila za hitre teste sicer še vedno niso prejeli – to naj bi se zgodilo jutri, pravijo na ministrstvu za zdravje. Skupno bodo nakazali 2 milijona 167 tisoč evrov.