V Trbovljah z mirnim protestom pozvali k odprtju šol: 'Zoom je zoo'

"Naša vlada. Mi Zasavci nismo ovce, da imate nas za norce! Vse šole, vrtce in športe odpret, a računalnike od doma zapret!", "Kompa nočmo, v šolo hočmo!" in "Tu smo za vnuke, prihranimo jim muke!" so sporočali s transparenti. Prepričani so namreč, da za slabše stanje v regiji niso krivi otroci in učitelji, pač pa so največja težava domovi za starejše občane.

Okoli 200 Zasavcev je na stopnicah pri Delavskemu domu v Trbovljah pripravilo protest zaradi napovedanega zapiranja šol v ponedeljek. Ta je bil v prvi vrsti namenjen klicu k razumu glede otrok. Tako je bila edina današnja zahteva protestnikov, da se šole odprejo, je skupina občanov zapisala na družbenem omrežju Facebook. Navedli so tudi, da so proti vsem nesorazmernim in neživljenjskim ukrepom.

Kot je znano, se v ponedeljek v dveh regijah, ki sta se na novo obarvali v črno (obalno-kraška in zasavska) namreč po le štirih dneh spet zapirajo šole. Da številni učenci in starši zato milo rečeno izgubljajo živce, smo opozorili že včeraj.

Kolektiv Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi je nameraval skupaj z učenci skleniti žive obroče okrog šol in tiho opozoriti, da se mora pouk na daljavo končati, a so to namero preklicali, ker bi ob morebitnem udejanjenju obstajala velika verjetnost za kršitev vladnih odlokov o zbiranju ljudi. "Naše mnenje je, da ne smemo biti še naprej tiho. Šole se morejo odpreti za vse! ..."se je še zvečer glasil poziv ravnateljice. Tik pred deseto dopoldne pa odločitev, da ne. V dopoldanskem času smo vso zadevo še enkrat ocenili in ocenili, da bi lahko prišlo do kršitve, kar pa ni bil naš namen, je pojasnila. "Z vsem spoštovanjem do zdravstvene stroke, in situacije, sem pa vendarle mnenja, da šole nismo viri okužb, da šole spoštujemo ukrepe."

Starše je odpoved tihe verige presenetila, zato so imeli izredno sejo sveta staršev. Kot je za oddajo 24UR ZVEČER povedala predstavnica staršev, ne želi komentirati, kdo je preprečil to otroško verigo, saj ne želijo situacije zakomplicirati še bolj, kot je.

Ne le starši, obupani so tudi učitelji. Ni pozornosti, ni koncentracije, ves čas pomagamo, a na trenutke več ne vemo, kako, je opisala učiteljica, ki dobiva sporočila od svojih učencev, ki se glasijo: "Spustite me izpred ekrana, ne morem več, dovolj imam, glava me boli, ne zdržim več, hočem ven, hočem v šolo."

Starši bodo vztrajali in apelirajo na starše po vsej Sloveniji, da v znak protesta v ponedeljek med 7. in 10. uro položijo šolske torbe pred vhode šol in s tem pokažejo nestrinjanje. Otroci potrebujejo znanje, potrebujejo socializacijo, ne pa, kot še pravijo pravijo, čustveno zbeganost.

Protest staršev in otrok proti zapiranju šol je napovedan tudi jutri na semedelski promenadi v Kopru.