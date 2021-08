Starši v Avstriji iz šol izpisali več tisoč otrok zaradi možnosti obveznega cepljenja

Pred pandemijo so zabeležili od 700 do 800 izpisov letno. Sedaj zaradi izpisov ponekod razmišljajo o združevanju oddelkov. "Težko organiziramo pouk v razredih. Imamo tudi učitelja manj. Če bodo jeseni sprejeti dodatni ukrepi, denimo obvezno cepljenje za starejše od 12 let, se bo iz šole verjetno izpisalo še več otrok. Zame kot šolnika je to noro," je za Kronen Zeitung povedal eden od učiteljev.