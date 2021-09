Pebolevniki dobro zaščiteni, ponovno okužbo potrdili le pri devetih

Na portalu zVem bodo prebolevniki, ki jim je potrdilo vmes poteklo, predvidoma prihodnji teden dobili novo. V naslednjih dneh pa lahko PCT izkazujejo s pozitivnim izvidom PCR-testa. "Seveda vsaka odločitev potegne za sabo nekaj tveganja, nekateri vendarle kot prebolevniki ponovno zbolijo, ampak glede na to, kar kažejo podatki, bo to možno še podaljšati," je pojasnila vodja strokovne skupine za cepljenje Bojana Beović .

Že od ponedeljka velja, da lahko tisti, ki so bili okuženi pred več kot pol leta, s potrdilom še vedno obiščejo frizerja ali pa gostilno. Po Italiji, ki je status prebolelih podaljšala na eno leto, in Hrvaški, kjer ta velja 9 mesecev, je tudi Slovenija prebolevnost raztegnila na osem mesecev. "Podaljšanje je seveda rezultat opažanj, rezultatov, ki jih spremljamo," je pojasnil profesor na fakulteti za farmacijo na Ljubljanski univerzi doktor Borut Štrukelj .

Od maja do avgusta, ko so potrdili dobrih 12 tisoč okužb, je bilo dvakrat pozitivnih 430 oseb. Pri večini so potrdili daljše trajanje pozitivnosti, kužni pa da že dolgo več niso. Ponovno se je v tem času okužilo le 9 oseb. To sicer še ne pomeni, da so prebolevniki povsem varni, pa opozarja profesor Borut Štrukelj. "Torej tisti prebolevniki, ki so šli skozi bolezen, imajo večji diapazon protiteles, imajo večjo možnost, da bodo tudi proti drugim različicam vnaprej še vedno zaščiteni. Slabost pri prebolevnikih pa je, da količina protiteles zelo niha," je povedal Štrukelj, Beovićeva pa dodaja, da "spremljamo, kako pogoste so ponovne okužbe pri prebolevnikih, in niso pogoste".

Zelo malo jih potrebuje tudi intenzivno terapijo. Od prvega avgusta se je na intenzivnih oddelkih zdravilo skupno 110 bolnikov, prebolevniki so bili le trije. Velika večina hospitaliziranih še vedno ni cepljena. Štukelj pa tudi prebolevnike poziva, naj se po nekje osmih mesecih še cepijo. "To se kaže kot ena najboljših kombinacij. Na ta način bo prebolevnik imel širši spekter protiteles. Prebolevnost plus cepljenje z vsaj enim odmerkom je tisto, kar bi želeli, da dosežemo, če pa se prebolevnik dvakrat cepi, ne bo nič narobe, kvečjemu obratno, protiteles bo še več," še pojasnjuje Štrukelj.

Vsekakor pa naj podaljšanje statusa prebolevnikov ne vpliva na to, da bi se namerno okužili, opozarja zdravstvena stroka. Covidna statistika namreč kaže, da bo jih bo od 100 okuženih kar 20 imelo težji potek bolezni, 5 pa jih bo potrebovalo bolnišnično zdravljenje.