Steklo bo cepljenje za vse, a pozor, počakati morate na vabilo

Precepljenost glavnine prebivalstva bi omogočila popolno vrnitev v normalno življenje, tudi v gospodarstvu. Da bi to čim prej dosegli, bodo po cepilnih centrih od ponedeljka naprej cepili vse, tudi mlajše od 50 let. Vendar morate za to biti prijavljeni in počakati na vabilo cepilnega centra. Prednost pri cepljenju pa bodo še vedno imeli starejši.

Ajdovsko podjetje Bia Separations je eno vodilnih svetovnih podjetij, ki je usposobljeno za čiščenje zdravilnih učinkovin pri proizvodnji cepiv. In to počnejo tudi za cepiva proti covidu-19. "Eno od slovenskih podjetij sodeluje pri čiščenju cepiva, kar je eden od ključnih delov procesa, zelo pomemben, ker je od njega odvisna tako čistost cepiva, od čistosti cepiva pa seveda tudi stranski učinki," je v soboto povedal premier Janez Janša. A se nam očitno obeta tudi lastna proizvodnja cepiva, kar bi predvsem v času nerednih dobav AstraZenece zelo pripomoglo k hitrejšemu cepljenju prebivalstva. "Eden od velikih slovenskih farmacevtov pa tudi vzpostavlja kapacitete znotraj verige, ki ji pripada, in naj bi prva proizvodnja stekla že konec leta,"je napovedal. Od ponedeljka naprej bodo cepili vse, tudi mlajše od 50 let. Cepljenje naj bi sicer v prihodnjih dveh mesecih potekalo hitreje, saj se bodo povečale dobave, strategija pa omogoča cepljenje tudi mlajših. V Grosupljem so z enim odmerkom pocepili približno 20 odstotkov občanov, zdaj pa jim počasi zmanjkuje prijavljenih. "Od petega maja, to je bilo v začetku tedna, je bilo čakajočih 1900 ljudi, ni bilo neke velike gneče ... Se pa še vedno vsak dan na novo prijavljajo," pojasnjuje direktorica ZD Grosuplje Štefka Zaviršek. A če želijo precepiti vsaj 60 odstotkov, bodo morali še veliko delati na promociji cepljenja, dodaja. "Še vedno je težava nek odpor do cepiva AstraZeneca oziroma do vektorskih cepiv. Med ljudmi kar krožijo še zelo napačne informacije." Zato pred cepljenjem z AstraZeneco paciente raje prej pokličejo, da jim lahko – ob možnih pomislekih – podajo strokovne informacije. A vendarle pred poletjem pričakujejo večji naval ljudi. "Je pa kar veliko takih, ki želijo biti čim prej cepljeni. Predvsem seveda zaradi tega, da bodo poleti svobodni, da bodo lahko potovali. Ampak dobro ... tudi to je sprejemljiv razlog." Prostore so si uredili tako, da lahko na 10 minut naročijo štiri paciente. V prihodnosti pa s pomočjo Civilne zaščite in občine načrtujejo tudi množično cepljenje v eni od občinskih športnih dvoran.