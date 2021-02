Šter: MZZ še vedno odsvetuje vsa nenujna potovanja

Vodja Konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šterje na današnji vladni novinarski konferenci spregovoril o specifikah na mednarodnem področju oz. pri potovanjih in stikih iz Slovenije v tujino in obratno. Povedal je, da vsak dan prejmejo med 50 in 80 vprašanj, ki se posredno ali neposredno nanašajo na možnost potovanja ali bivanja v tujini.

V večini primerov gre za preverjanje informacij, ki jih spraševalci že imajo – glede časovnih omejitev, potrebnih dokumentov in vprašanj v smislu "ali mislite, da je potovanje varno" …"Tudi na podlagi včerajšnje razprave na vrhu EU, ko so voditelji držav obravnavali to vprašanje, je eden od zaključkov ta, da bodo države odločno omejile nenujna potovanja. Tako da je naš odgovor za marsikoga že malce dolgočasen – še vedno odsvetujemo nenujna potovanja,"je povedal. Nujnost je po njegovih besedah vezana na razlog, ki zares prevlada in nam je v vitalnem interesu, ne pa "vplačilo turističnega vavčerja, ki nam bo propadel."

Informacije in statistični pokazatelji, ki veljajo v Sloveniji za nas, so ob odhodu v tujino soočeni s tistimi, ki jih imajo druge države o nas. In ti dve realnosti včasih močno odstopata, je opozoril.

Poleg tega, je še dodal, zdaj v nekaterih državah osrednje in vzhodne Evrope veljajo pravila, ki prej niso. Potovanja v Nemčijo, na Češko in Poljsko, na primer, ki so bila v nedavni preteklosti še možna in dokaj normalno izvedljiva, so zdaj tvegana.

Na novinarsko vprašanje, kaj meni o tem, da se v tem času veliko Slovencev odpravlja na smučanje v države nekdanje Jugoslavije, je Šter dejal, da tega ne priporočajo. "Ne zavrnemo pa vprašanj, ki se nanašajo na to, kako je tja mogoče potovati. Vemo, da se je tja odpravilo ali pa nameravalo odpraviti veliko število slovenskih državljanov in samo upamo lahko, da bodo upoštevali ukrepe."