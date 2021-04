Šter: Pot na Hrvaško še naprej odsvetovana

Odločitev, kako država določi vstopne pogoje, je avtonomna, je poudaril. V odloku vlade je zelo natančno napisano, katera cepiva so priznana in s kakšno časovno distanco morajo biti cepljenja dokazana, da osebe lahko vstopijo v Slovenijo.

Hrvaška ni edina država, ki se izrazito sooča s problematiko, je še dodal Šter in omenil Madžarsko, ki ima že nekaj časa skoraj popolno zaporo prehajanja meja. Podobno je tudi v Italiji, kjer nas ob obisku čaka petdnevna karantena, izjema je le, če bomo tranzitno potovali čez italijansko letališče. Omenil je tudi Srbijo, kamor lahko vstopijo samo tisti, ki imajo negativen PCR-test. "Tisti, ki se odpravljajo v Srbijo in se zanašajo na to, da so cepljeni ali da so covid-19 preboleli, se morajo zavedati, da za v vstop v Srbijo to ni izjema," je dejal.

"Ponarejanje ali prilagajanje potrdil je kaznivo dejanje"

Vsak, ki se odpravlja na pot, naj pomisli, če je to res nujno. Kot poudarja Šter, na konzularni službi še vedno močno odsvetujejo potovanja. "Če ocenimo, da je pot nujna, potem obstajata vsaj dve zelo uporabni spletni strani,"je dejal in naštel spletno stran notranjega ministrstva oziroma Policije, na kateri je jasno zapisano, kakšni so pogoji za vstop in izstop iz Slovenije. Na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve pa lahko najdemo vse dostopne informacije za vsako državo na svetu."Držav je več kot 200 in pri vsaki je napisano tisto, kar smo uspeli izvedeti. Informacije posodabljamo dnevno," je dodal.

Ukrepi slovenske vlade so v zadnjih dneh usmerjeni v to, da sproščajo omejitve, med drugim tudi prehod čez mejo. "To je lahko varljivo," pojasnjuje Šter."Zlasti pred prvomajskimi prazniki je cilj in ambicija Slovencev, da bodo šli na Hrvaško," je dodal. Če smo na Hrvaškem več kot 48 ur oz. lastniki več kot 72 ur, se moramo ob povratku testirati, kar znova predstavlja kontakt s hrvaško zdravstveno kapaciteto, ki je pod velikimi obremenitvami.

"Zelo slabo je, če okoliščine svojega potovanja prikrivamo in rečemo, da gremo čez mejo zaradi medicinskega pregleda. Na zadnjem sedežu pa imamo potovalko in tri otroke, ki sprašujejo, kdaj se bodo lahko kopali,"pravi Šter in dodaja, da je še slabše, če skušamo svoja potrdila ponarediti in prilagoditi. "Tako potrdilo ne ostane neodkrito," je dejal Šter in poudaril, da gre za kaznivo dejanje.

Trenutno je virus bolj kot v Sloveniji prisoten na Madžarskem in Hrvaškem, kjer so trenutne razmere še posebej zaskrbljujoče. V Italiji in Avstriji je 14-dnevna incidenca nekoliko nižja (IT 338, AT 391), a se v obeh državah R vnovič povečuje, pa je na tiskovni konferenci dejala Maja Bratuša. "Pojavnost virusa v državah članicah EU ostaja visoka. R, večji od 1, ima 15 držav članic, kar kaže na to, da epidemiološke razmere ostajajo nestabilne. Tudi pri naših sosedah se razmere še ne umirjajo,"je dodala.