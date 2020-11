Številke 'v nebo' tudi na Hrvaškem, minister pa: Epidemija se morda upočasnjuje

Od 25. februarja, ko so potrdili prvi primer, pa do danes, so naši južni sosedje skupno zabeležili že 62.305 primerov okužbe s Sars-CoV-2. 717 oseb je umrlo, okrevalo pa 46.021. Testirali so 541.605 oseb.

Pristojni hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je sicer optimističen. "Ko naredimo analizo, vidimo, da se število okuženih na tedenski ravni ne podvoji, kot se je doslej," je dejal ter dodal, da je bil porast okužb ta teden 22-odstoten. V zadnjih štirih dneh pa se je po njegovih besedah ​​število aktivnih primerov zmanjšalo za 1051. "Vse skupaj kaže na to, da se epidemija morda upočasnjuje. Vendar smo mi tisti, ki vplivamo na njen potek," je poudaril. Zdravniška združenja medtem pozivajo k zaostrovanju ukrepov, minister Beroš pa pravi, da se je z njimi pogovarjal in jih namerava te dni povabiti na sestanek.

"Z zdravniškega vidika so mi razumljivi njihovi pozivi, a moramo nekako uravnotežiti to, da obdržimo gospodarstvo ter na drugi strani naredimo to, kar je najpomembneje: varujemo zdravje in življenja. Govoril sem s kolegi iz sosednjih držav, zaprtje je edini ukrep, ki je morda učinkovit, čeprav so epidemiologi sami razdvojeni o končnem učinku," je še povedal.