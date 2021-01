Številna podjetja zaposlene po praznikih napotila na hitro testiranje

V skupini Impol so se odločili za testiranje s hitrimi testi pri vseh zaposlenih prvi dan pred prihodom na delo po praznikih. Za zdaj je njihova pooblaščena ambulanta za medicino dela izvedla 756 testov, med katerimi so bili trije pozitivni, vsi ostali negativni.

Kot so pojasnili v podjetju, so se za to odločili, da preprečijo popraznični vnos okužb v delovne sredine, v prihodnje pa bodo hitre teste izvajali v primeru pojava okužb znotraj posamezne delovne enote. Skupaj je sicer covid-19 v skupini doslej prebolelo 231 ljudi.

V lenarškem podjetju TBP, ki v okolju s precejšnjim številom okuženih ob koncu lanskega leta zaposluje okoli tisoč ljudi, so danes ob vrnitvi zaposlenih s prazničnega dopusta želeli izvesti prvo množično hitro testiranje in ga ponoviti čez teden dni, je povedal prvi mož družbeDanilo Rojko. Za testiranje so se dogovorili z Zdravstvenim domom Lenart, a so jim tik pred koncem leta od tam sporočili, da ministrstvo za zdravje samo določa, kje in kdaj bodo izvajali hitra testiranja, zaradi česar so preklicali dogovor. Danes so jim še sporočili, da bodo teste izvajali samo v zdravstvenem domu, zato so se dogovorili za več terminov v tem tednu.

"Trenutno so razmere glede okužb pri nas obvladljive, a pričakujemo manjšo rast števila obolelih zaradi minulih praznikov, ki bo najbolj prišla do izraza ob koncu tega in v začetku naslednjega tedna," je še dodal Rojko.

V Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) so že v preteklih dneh začeli z napotitvami zaposlenih na hitre teste, ki jih izvajajo zdravstveni domovi, saj v teh dneh začenjajo z rednimi letnimi remonti in revizijami proizvodnih objektov. Kot so pojasnili, po opravljenih testih nihče od sodelavcev ni bil pozitiven.