Številni otroci se vračajo v šolo, odpirajo se številne trgovine, zbere se lahko do 50 ljudi

Izobraževanje na daljavo zaradi epidemije covida-19 se zaključuje za učence prvih treh razredov in dijake zaključnih letnikov srednjih šol, ki se danes vračajo v učilnice. Vrata odpirajo tudi vrtci, kamor se bo po napovedih vrnila približno polovica malčkov, ter fakultete in dijaški domovi.

Smernice za preprečevanje širjenja okužbe je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, v javnosti pa so sprožila nemalo negodovanja in opozoril o njihovi neizvedljivosti. Kljub temu ravnatelji zagotavljajo, da bodo skušali upoštevati vsa.

Ukrepi so se od takrat postopoma rahljali. S 4. majem so lahko začele obratovati prodajalne do velikosti 400 kvadratnih metrov, z izjemo tistih v nakupovalnih središčih, gostinci pa so lahko začeli streči hrano na terasah in vrtovih.

Vlada je namreč s 16. marcem z namenom preprečiti širjenje novega koronavirusa z odlokom začasno prepovedala prodajo blaga in storitev v Sloveniji. Določeno je bilo le manjše število izjem, med njimi živilske trgovine, lekarne, pošte in banke.

V Trgovinski zbornici Slovenije pričakujejo, da bodo prihodki panoge letos upadli za od šest do sedem milijard evrov glede na siceršnjih 32 milijard evrov na leto. Po oceni Slovenske turistične organizacije se turizmu obeta do 70-odstotni upad povpraševanja.

V lokalih bo v zaprtih prostorih prav tako treba nositi maske, gostje jih bodo lahko sneli le za mizo. Iz svoje ponudbe naj bi gostinci med drugim izločili samopostrežni način ponujanja hrane in pijače, onemogočiti bodo morali dostop do otroških igral in revij.

Od danes omejitev za odprtje trgovin ne bo več, bodo pa še naprej veljali strogi higienski pogoji. Stranke in osebje bodo morali nositi maske in razkuževati roke. V trgovinah z oblačili bo za vsako stranko denimo potrebno razkuževanje in prezračevanje kabine za pomerjanje, pomerjena oblačila, ki jih stranka ne bo kupila, pa bodo morali ločeno hraniti dva dni.

Vsi športniki se lahko vrnejo na treninge

Ob upoštevanju zdravstvenih navodil so od danes dovoljeni treningi in tekme vsem športnikom po zakonu o športu, in to na ali v vseh športnih objektih ter površinah za šport v naravi. Izvedba športnih tekmovanj je dovoljena do vključno državne ravni v športnih panogah in v uradnih tekmovalnih sistemih brez gledalcev.

Dovoljeni so tudi kontakti med športnimi treningi več kot dveh oseb, torej tudi trenerjev, kar do zdaj ni bilo dovoljeno. Ta ukrep omogoča športnikom bolj celovite in varnejše treninge.

Poleg vrhunskega športa je dovoljena tudi rekreacija, šport študentov, invalidov in starejših ter prostočasna športna vzgoja otrok in mladine. Slednje je pomembno tudi zaradi varstva otrok med počitnicami.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) pa bo lahko tako tekmovanje v prvi ligi, ki je bilo zaradi epidemije novega koronavirusa prekinjeno marca, nadaljevala v začetku junija.

Zdravstvena stroka zato prebivalce poziva k upoštevanju priporočil za socialno distanco, uporabo mask in higieno kašlja. Pri treningih in tekmovanjih je treba upoštevati še navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za posamezne športe.